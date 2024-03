Voici le signe astrologique qui parle le plus pendant un film

Bavard et hyperactif, ce signe astrologique a toujours quelque chose à dire quand il regarde un film, que ce soit en rapport avec l’histoire, ou pas.

C’est plus fort que lui. Dès les premières minutes du film, que ce soit au cinéma ou à la maison, le signe des Gémeaux ne peut pas s’empêcher de parler.

Comme le confirme l’astro love coach Nathalie Marcot, «ce natif a toujours quelque chose à dire», que ce soit en rapport avec l’intrigue, ou pas. Il va analyser à haute voix les personnages, commenter les scènes et poser plein de questions.

Et pour cause. «C’est le signe le plus bavard du Zodiaque», rappelle-t-elle. Le Gémeaux est un signe d’Air, «l’élément de la communication». De plus, il est gouverné par Mercure, une planète «qui symbolise l’échange, la parole, et le langage».

Même si le film est captivant, ce natif peut aussi avoir une soudaine envie de parler de ses prochaines vacances ou de sa dernière soirée. Il a en effet souvent du mal à rester focus sur l’histoire. Curieux et hyperactif, «ce signe a souvent la bougeotte, sur le plan physique et mental».

Quand il est enfant, mais aussi à l’âge adulte, «le Gémeaux a du mal à se concentrer très longtemps», souligne Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, et qui tient une chaîne Youtube.