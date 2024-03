Airbnb : voici les 5 villes où il n'est presque plus possible de louer son logement

En France, en Europe et dans le monde, plusieurs municipalités ont drastiquement régulé les possibilités de louer son logement à des fins touristiques sur les plates-formes telles qu'Airbnb, au point de rendre ces locations extrêmement difficiles dans certaines localités.

Nombre de jours de location limité, présence obligatoire des propriétaires, mesure compensatoire, interdiction pure et simple... Face à la pénurie de logements dans certains lieux extrêmement touristiques, voici 5 villes où la mise en location d'hébergement s'est drastiquement durcie.

Barcelone

Face au surtourisme, Barcelone figure parmi les premières villes à avoir mis en place des mesures restrictives face à l'explosion des locations de logements touristiques. Dans la ville de Gaudi, comme dans toute l'Espagne, pour louer son habitation, les propriétaires doivent impérativement obtenir une licence touristique. Une autorisation que la municipalité ne délivre plus dans le centre-ville.

Florence

La municipalité de Florence a également tapé fort. Depuis octobre dernier, la ville, figurant parmi les destinations les plus touristiques d'Italie, a tout simplement interdit les nouvelles locations de vacances privées à court terme dans le centre historique. Elle propose même aux propriétaires qui font machine arrière - en remettant leur hébergement en location à l'année - des allègements fiscaux.

New York

Depuis le 5 septembre 2023, la municipalité de New-York a durci sa législation en matière de location d'hébergement pour des séjours de courte durée. Selon la loi locale 18, pour toutes locations de moins de 30 jours, les propriétaires qui souhaitent louer leur bien doivent non seulement s'enregistrer auprès de la mairie afin d'obtenir un numéro, à communiquer sur leurs annonces, mais doivent également être présents dans les lieux lors de la venue des voyageurs. Encore plus restrictif, seuls deux voyageurs peuvent être hébergés pour chaque location, réduisant drastiquement les possibilités.

Biarritz

Face à la pénurie d'hébergement dans le Pays-Basque, Biarritz, comme plus d'une vingtaine de villes de la région, telles qu'Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye ou encore Bayonne, ont adopté en mars 2023 une mesure forte pour limiter les locations touristiques de courte durée. Si cette mesure dite de compensation ne concerne que les résidences secondaires, elle impose aux propriétaires de mettre en location un bien équivalent en taille à l'année, en transformant en logement des locaux non dévolus à l’habitation (bureau, commerce...). La location d'une résidence principale n'est pas soumise à cette nouvelle règlementation. Elle se limite en revanche à 120 jours par an comme à Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Lille.

Amsterdam

A Amsterdam, la location est autorisée très peu de jours dans l'année depuis 2019. Elle est limitée à 30 jours par an, et les propriétaires ne peuvent accueillir au maximum que quatre personnes à la fois. Une dérogation est toutefois accordée s'il s'agit d'héberger des familles de plus de deux enfants. Il est également indispensable d'obtenir un permis et un numéro d'enregistrement. L'échange de maison est lui aussi soumis à la même règlementation.