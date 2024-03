Changement d'heure 2024 : quand allons-nous passer à l'heure d'été ?

Comme chaque année, à la fin du mois de mars, la France doit passer à l’heure d’été. Par conséquent, il faudra ajouter une heure à celle affichée sur le réveil.

Un changement qui pourrait avoir des conséquences sur le corps. Alors qu’on s’approche doucement de l’entrée officielle du printemps, synonyme de beau temps et de chants d’oiseaux, la France doit prochainement passer à l’heure d’été.

De ce fait, dimanche 31 mars prochain, il faudra ajouter une heure à celle affichée sur le réveil. Résultat, à 2h du matin, il sera en réalité 3h. Il s’agit du 2e changement d’heure après le passage à l’heure d’hiver le 29 octobre dernier.

Comme le rappelle le site du Service-public.fr, «le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été, le dernier dimanche de mars».

Durant le passage à l’heure d’été, une bonne heure de sommeil passe à la trappe, ce qui peut causer des problèmes de santé liés à la fatigue puisque le sommeil est déréglé et perturbé.

Un changement d’heure de plus en plus contesté

Mais depuis quelques années, les changements d’heure font débat dans l’Union européenne. Du 4 février au 3 mars 2019, plus de 2 millions de Français ont donné leurs avis en ligne sur le passage à l’heure d’hiver ou l’heure d’été à la suite d’une démarche lancée par la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale.

«À l’issue de la consultation, 83,71% des participants se prononcent pour mettre fin au changement d’heure deux fois par an. 36,97% des répondants choisissent de toujours rester à l’heure d’hiver, 59,17% de toujours rester à l’heure d’été et 3,86% sont sans opinion», peut-on lire sur le site gouvernemental vie-publique.

Le même constat a été enregistré dans d’autres pays européens, ce qui a poussé les eurodéputés, en mars 2019, à voter pour la suppression du changement d’heure saisonnier, avec mise en application en 2021.

«La directive devait être adoptée par le Conseil fin 2020, puis transposée par les États membres. Cependant, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce texte sur la fin du changement d'heure n’est plus à l’ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche. Le changement d'heure été et hiver 2024 est conservé», a écrit le Service-public.