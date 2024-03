Mode : 3 tendances à adopter ce printemps

Le printemps est là et avec lui l'occasion de renouveler sa garde-robe. Couleurs, motifs, pièces incontournables, voici les tendances à adopter cette saison.

Les jeux de transparence à l'honneur

Dans la veine de stars qui n'hésitent pas à adopter la robe transparente comme Charlize Theron, Florence Pugh ou encore Kendall Jenner lors de l'after Party des Oscars, cette tendance se taille une belle place dans les collections printemps-été. Jupe, robe ou top l'adoptent avec subtilité.

Les rayures de haut en bas

Si les motifs floraux largement plébiscités ces dernières saisons ne disparaissent pas ce printemps, les rayures prennent d'assaut les pièces du vestiaire estival et ne se cantonnent pas qu'à la traditionnelle marinière. Fines ou plus larges, elles figurent parmi les incontournables de ces prochains mois et investissent aussi bien pantalon, chemise et robe.

Couleurs tout est permis

Vert, orange, bleu, rouge... ce printemps et cet été tout est permis. Que ce soit dans des tons éclatants comme pastel, le choix ne manquera pas. ll faudra également compter sur l'argenté qui poursuit sur sa lancée après s'être taillé une place dans les vestiaires des fashionistas cet hiver.