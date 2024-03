Potager : voici les 18 légumes à planter ce printemps

Dans un potager, les légumes peuvent être plantés toute l’année. Mais le printemps est la saison idéale puisque les dernières gelées sont passées et que les températures remontent. Voici les 18 légumes à planter à partir de ce mois d’avril.

Pour préparer le retour du printemps dans vos potagers, commencez par travailler le sol, nettoyez-le des mauvaises herbes et arrangez-le avec un amendement naturel afin de corriger sa structure et de le rendre plus fertile.

Vous pouvez ajouter de l’engrais naturel, du fumier ou du compost. Dans un jardin, le fumier est idéal pour améliorer la structure du sol. De quoi préparer au mieux le terrain pour les 18 légumes à planter à partir de ce mois d’avril.

Oignons

Les bulbes d’oignon doivent être mis en terre dès le mois de février jusqu’à la fin du mois d’avril. Pour cela, enfoncez-les à une profondeur de trois fois leur taille et espacez-les de 10 à 15 cm les uns des autres. Il existe plusieurs variétés d'oignons, blancs, rouges ou encore jaunes, qui peuvent toutes être cultivées dans votre jardin.

Radis

Les radis sont à planter dès le mois de mai et jusqu’à la fin de l’été. Espacez plusieurs rangées de graines de 10 à 20 cm sur la terre et recouvrez-les d’une fine couche de terreau. N’oubliez pas de les arroser régulièrement.

Artichauts

Les artichauts sont à planter au printemps afin d’être récoltés durant l’été. Pour les planter, votre sol doit être profond et bien drainé. Les plants doivent être séparés de 80 cm et les rangées d’environ un mètre.

Aubergines

Les aubergines peuvent être plantées dès la fin du mois de mai, de préférence dans un sol très riche en humus, et sur un terrain très ensoleillé et à l’abri du vent. Pour les planter, creusez des sillons et déposez 2 à 3 graines tous les 50 cm. Recouvrez légèrement de terre ou de terreau et arrosez régulièrement.

céleris-raves

Les céleris-raves peuvent être plantés durant la mi-avril dans un sol humifère (un sol meuble, léger, frais, et qui retient bien l'eau), assez sableux et exposé au soleil. Le climat doit être tempéré et humide.

Carottes

Les carottes peuvent être plantées dès la mi-avril et jusqu’à la fin du mois de mai, dans une terre qui n’est pas trop fraiche. Le terrain doit être émietté avant la plantation des carottes pour que les jeunes racines puissent se développer en profondeur. Semez-les en ligne avec un espacement de 15 cm.

choux de Bruxelles

Les choux de Bruxelles peuvent être semés en pépinière dès le mois de mars et jusqu’au mois de juin, avant d’être plantés en pleine terre lorsqu’ils ont quelques feuilles, entre avril et juillet.

cornichons

Les cornichons peuvent être semés à la mi-mai, au soleil, dans une terre qui n'est pas humide. Pour les semer, éliminez tous les cailloux et les mauvaises herbes du sol et creusez des petits trous tous les mètres. Déposez-y du compost et le plant, puis recouvrez de terre et arrosez.

courgettes

Les courgettes peuvent être semées en pleine terre dès la fin du mois d’avril. Pensez à faire des trous de 3 cm de profondeur, espacés de 70 cm.

blettes

Les blettes doivent être semées au printemps, entre avril et mai dans un sol réchauffé, assez riche et en plein soleil.

haricots

Les haricots peuvent être semés à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai, dans un sillon de 3 cm de profondeur. Pour cela, pensez à faire tremper les graines dans de l’eau 24 heures avant le semis. Semez-les tous les 5 cm et recouvrez de terre.

endives

Les endives peuvent être semées dès le mois d’avril jusqu’au mois de juin dans un sol riche, compact et en plein soleil.

betteraves

Les betteraves sont à semer dès le mois d’avril et jusqu’à la mi-juin dans un sol sans cailloux.

Brocolis

Les brocolis sont à semer d’avril à juin, au soleil ou à la mi-ombre dans des régions plutôt chaudes.

fenouil

Le fenouil est à semer de mars à fin juillet, voire jusqu’en septembre dans le midi. Optez pour un sol frais, profond, léger, ameubli et riche en humus pour les planter.

pommes de terre

En avril, vous pouvez commencer à planter des pommes de terre. Il existe quatre sortes de pommes de terre, que l'on distingue selon leur temps de croissance : les primeurs, les précoces, les semi-précoces à semi-tardives et les tardives. Vous pouvez toutes les cultiver dans votre jardin.

melons

En mai, c'est le moment de planter les melons. Choisissez une exposition bien ensoleillée pour favoriser la fructification et soignez l’arrosage.

tomates

Enfin, les tomates peuvent également être semées dès le mois de mai pour une récolte de juillet à octobre selon les régions. Comme pour les pommes de terre, vous pouvez choisir toutes les différentes variétés, selon vos goûts, pour les cultiver.