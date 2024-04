Voici le signe astrologique qui parle le plus durant la nuit

Ce signe astrologique est très bavard, y compris quand il dort. En effet, lorsqu'il tombe dans les bras de Morphée, il n’est pas rare de l’entendre parler ou marmonner. C’est ce qu’on appelle la somniloquie.

Il a la langue bien pendue. Même quand il dort, ce signe astrologique a tendance à parler. Et pour cause, c’est le signe le plus bavard du Zodiaque. Ce natif «a toujours quelque chose à dire, et ce, de jour comme de nuit», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, précisant que «le Gémeaux est par essence le signe de la communication».

De plus, il est gouverné par Mercure, une planète qui symbolise l’échange, la parole et le langage, et appartient à l’élément Air, «l’élément de la communication». C’est pourquoi il a autant besoin de s’exprimer, que ce soit avec des phrases sensées, ou des marmonnements et des chuchotements nocturnes, un trouble du sommeil appelé somniloquie.

Généralement, souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, ce signe «manie très bien les mots», et maîtrise l’art de la parole. Ainsi, côté carrière, il est souvent naturellement attiré par des métiers «dans le secteur du commerce, de la communication, et du journalisme, notamment la presse», note l'astro love coach, qui tient une chaîne YouTube.