Voici le signe astrologique qui aime le plus le football 

Ce signe astrologique est un grand amateur de football. Il est toujours partant pour faire un match avec ses amis et suit de près tous les championnats.

Un amoureux du ballon rond. Que ce soit le soir tard en semaine ou le dimanche matin, le Sagittaire est toujours partant pour chausser ses crampons. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, ce natif «adore les sports collectifs et surtout la pratique du football».

Actif et combatif, ce signe de Feu aime se défouler sur le terrain, enchaîner les dribbles et marquer des buts, mais aussi tout ce qu’il y a autour, «comme la bière après le match». Le Sagittaire est un être sociable et «un bon vivant».

Contrairement au Taureau et au Capricorne, qui préfèrent rester chez eux, dans leur cocon, il a besoin d’être entouré et ne rate jamais une occasion de sortir, souligne Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Quand il n’est pas sur un terrain, le Sagittaire fait la fête ou sort regarder un match dans un bar avec ses amis. Ligue 1, Serie A, Premier League... Il suit tous les championnats de près. Dirigé par Jupiter, la planète de la convivialité, ce natif jovial adore s’amuser, échanger, et peut parler football pendant des heures.

L’astro love coach, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ces analyses sont des généralités. En effet, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.