Voici le signe astrologique le plus accro aux jeux d’argent

Dès qu’il passe devant un buraliste, ce signe astrologique ne peut pas s’empêcher de s’arrêter pour acheter des jeux à gratter.

Dans l’espoir d'empocher le jackpot, on a tous, ou presque, déjà acheté un ticket à gratter ou rempli une grille de loto. Mais certains tentent leur chance beaucoup plus souvent que d’autres. Et selon l’astro love coach Nathalie Marcot, les personnes les plus joueuses sont nées sous le signe du Lion.

Poker en ligne, casino, paris sportifs, hippiques… Ce natif est en effet connu pour être «accro aux jeux d’argent et de hasard». Dirigé par le Soleil, le Lion est un flambeur. «Il joue régulièrement pour gagner de très belles sommes d’argent et ainsi s’acheter plein de choses luxueuses», souligne la spécialiste, rappelant que ce signe charismatique «a toujours besoin de briller et déteste perdre».

On peut également citer le Sagittaire. Contrairement au signe de la Vierge, qui fait très attention à sa bourse, ce signe de Feu «dépense sans compter» et trouve les jeux d’argent divertissants. «Il joue pour s’amuser, et non pas pour gagner comme le Lion», souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Pour rappel, ces analyses sont des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.