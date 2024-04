Voici le signe astrologique le plus lent

Contrairement au Bélier, qui est hyperactif, ce signe astrologique est le plus lent du Zodiaque. Patient et minutieux, il aime prendre son temps.

Lentement, mais sûrement, telle est la devise du Capricorne. Dirigé par Saturne, la planète du temps, ce signe de Terre prend toujours son temps, que ce soit pour monter un meuble, expliquer quelque chose, mettre la table, apprendre une leçon, conduire ou ranger ses affaires.

Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, «le Capricorne est un signe appliqué, patient et minutieux», mais sur lequel il ne faut pas trop compter quand on est pressé. Et plus vous allez lui dire de se dépêcher, plus il va ralentir. «C’est souvent le dernier, celui qu’on attend», ajoute-t-elle.

Idem pour le Taureau. Pour lui, «tout vient à point à qui sait attendre». De nature calme et lente, ce signe, qui appartient aussi à l’élément Terre, «n'aime pas la précipitation et est très ancré». Les personnes nées entre le 21 avril et le 20 mai détestent tout particulièrement prendre une décision rapidement, souligne la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.