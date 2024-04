Voici les 10 meilleurs aéroports au monde en 2024, selon une étude

L'organisme Skyrat vient de publier son classement annuel des meilleurs aéroports du monde. Celui de Roissy-CDG sort du Top 5 cette année, mais reste la meilleure gare aéroportuaire européenne. Doha Hamad est, pour la troisième fois de son histoire, au sommet du classement.

Chaque année, l'organisme international de notation du transport aérien Skytrax détermine le classement des meilleurs aéroports, des meilleures compagnies aériennes, et attribue des distinctions.

Les critères d'évaluation se basent sur la satisfaction des clients, mais aussi sur la propreté, le confort et l'ambiance générale. Les infrastructures et la diversité des services jouent également un rôle important dans la notation.

D'autres points sont aussi pris en compte, comme la sécurité, la fluidité et la ponctualité.

Désormais, les aéroports tendent à devenir une véritable attraction dans le voyage des passagers et proposent de plus en plus de services.

Doha - Hamad

En plus d'être élu meilleur aéroport du monde, Doha récolte de nombreux prix : meilleur aéroport du Moyen-Orient pour la dixième année consécutive, meilleur aéroport pour le shopping, meilleur aéroport pour la catégorie 40 à 50 millions de passagers et Aéroport le plus propre du Moyen-Orient.

L'aéroport a connu une hausse de fréquentation de 31% cette année. Une progression significative encore plus importante que lors de la Coupe du monde de football 2022.

Ouvert en 2014 et à présent camp de base pour la compagnie Qatar Airways, l'aéroport principal de Doha relie pas moins de 184 destinations dans le monde entier grâce à 45 compagnies aériennes.

L'aéroport propose plus de 130 boutiques, 45 restaurants et des offres de détente, un hôtel et un jardin tropical intérieur.

Singapour - Changi

L'aéroport de Singapour décroche le prix du meilleur aéroport d'Asie, meilleur aéroport en termes de service d'immigration, mais aussi pour la catégorie des aéroports de 50 à 60 millions de passagers.

Changi propose 143 destinations exploitées par 77 compagnies aériennes. Il est également la base de Singapore Airlines.

L'aéroport de Singapour est plus qu'une simple gare aéroportuaire, c'est une véritable ville : 134.000 m² répartis sur dix étages et quatre terminaux. 2.000 m2 de jardins, douze attractions, 350 boutiques, trois hôtels, une piscine, un étang, des salles de cinéma et de nombreuses autres activités et expériences sont proposés aux passagers.

Séoul - Incheon

L'aéroport d'Incheon, situé dans la capitale de la Corée du Sud, décroche le titre de meilleur aéroport pour l'accueil des familles.

Ouvert depuis 2001, Incheon est construit sur une île artificielle, ce qui rend son emplacement unique. L'aéroport propose 152 destinations détenues par 77 compagnies aériennes.

L'aérogare principale de Séoul offre une multitude de services : 350 boutiques, 270 restaurants, une patinoire, un cinéma, des musées, des installations artistiques...

Tokyo - Haneda

L'aéroport nippon a reçu plusieurs prix prestigieux : aéroport le plus propre du monde et d'Asie, meilleur aéroport pour les personnes à mobilité réduite et les facilités d'accès, meilleur aéroport national et meilleur aéroport pour plus de 70 millions de passagers.

L'aérogare compte 101 destinations proposées par 44 compagnies aériennes.

Pour le divertissement des passagers, des plateformes d'observation permettent d'admirer les avions atterrir et décoller. Des galeries d'art et des événements culturels sont également proposés. En collaboration avec Pokémon, l'aéroport arbore de nombreuses décorations sur son site.

Tokyo - Narita

Le deuxième aéroport japonais, lui aussi, a reçu plusieurs prix prestigieux : meilleur aéroport en termes de personnel à l'international et en Asie ainsi que meilleur aéroport pour l'accueil de 30 à 40 millions de passagers.

L'aérogare propose 90 restaurants et près de 200 boutiques, ainsi que divers services tels qu'un bar à manucure, un salon de coiffure, un hôtel capsule, une garderie pour enfants et animaux, et un centre de santé.

Celle-ci prévoit 113 destinations exploitées par 84 compagnies aériennes différentes.

Paris - Charles de Gaulle - Roissy

Après avoir intégré le Top 5 l'année dernière, Roissy se classe désormais à la sixième place. Il conserve néanmoins le titre de meilleur aéroport d'Europe et d'Europe de l'Est, ainsi que celui de Meilleur aéroport pour le trafic de 60 à 70 millions de passagers.

Le Terminal 3 a quant à lui reçu le prix du meilleur terminal pour les vols low-cost.

L'enceinte de l'aérogare abrite une centaine de restaurants et plus de 200 boutiques. Divers services sont également proposés aux passagers, tels que des stands de massage, des jeux vidéo et un espace culturel qui expose des œuvres de grands musées parisiens.

Le principal aéroport français possède 276 destinations grâce à 105 compagnies aériennes.

Dubaï - International Airport

L'aérogare principale des Émirats arabes unis n'a pas reçu de prix cette année, mais elle gagne néanmoins dix places par rapport au classement 2023.

L'aéroport gagne en popularité et pourrait bien battre son record de fréquentation en 2024, avec près de 89 millions de voyageurs attendus cette année.

Avec plus de 30.000 m2 de surface de vente, l'aéroport de Dubaï est un véritable centre commercial abritant plus de 120 boutiques. L'aérogare propose également un jardin intérieur, une piscine, des spas et des aires de jeux pour enfants.

L'aéroport de Dubaï recense 256 destinations proposées par 96 compagnies aériennes.

Munich - Franz-Josef-Strauß

L'aéroport international de Munich reçoit le prix du Meilleur personnel en Europe et du Meilleur aéroport d'Europe centrale.

Construit en 1992, l'aérogare a reçu plusieurs récompenses pour son architecture. En 2003, l'ouverture du Terminal 2 marque le début d'un grand développement et permet à l'aéroport de devenir le premier aéroport d'Europe selon Skytrax en 2018.

Aujourd'hui, 74 compagnies aériennes s'envolent vers 220 destinations au départ de Munich.

Zurich Airport

L'aéroport suisse a reçu deux distinctions prestigieuses cette année : aéroport le plus propre d'Europe et meilleur aéroport pour le trafic de 20 à 30 millions de passagers.

Avec une centaine de boutiques et près de 70 restaurants, l'aéroport propose une multitude d'expériences à ses voyageurs : salon de coiffure, centre de santé, garderie, salle de sport, spa, salles de conférence et même un simulateur de Formule 1.

Zurich Airport prévoit 200 destinations partout dans le monde grâce à 58 compagnies aériennes.

Istanbul

Le récent aéroport d'Istanbul est élu meilleur aéroport d'Europe du Sud et meilleur aéroport pour l'expérience culinaire.

L'aérogare, ouverte depuis 2018, devient l'année suivante l'aéroport numéro 1 de Turquie.

Avec 115 restaurants et près de 200 boutiques, l'aéroport d'Istanbul propose une multitude de services : une bibliothèque, diverses expositions culturelles, des zones de repos, un spa et un espace dédié aux 15-30 ans.

Le principal aéroport d'Istanbul dessert 305 destinations pour 88 compagnies aériennes.

L’aéroport Paris-Orly a lui aussi été récompensé par Skytrax et reçoit la distinction de meilleur aéroport régional d’Europe.