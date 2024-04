Certains signes sont naturellement très à l’aise en société, comme les Gémeaux, tandis que d’autres, au contraire, ont du mal à se lier aux autres. Voici les signes astrologiques du plus au moins sociable, selon l’astro love coach Nathalie Marcot.

Gémeaux

Le signe des Gémeaux est le plus sociable du Zodiaque. Selon Nathalie Marcot, ce signe d'Air, l'élément de la communication, est dirigé par Mercure, planète symbolisant l’échange et la parole. Il aime bavarder, rencontrer des gens, et se lie facilement aux autres.

Sagittaire

Ensuite on retrouve le Sagittaire. Ce signe de Feu dynamique et jovial aime beaucoup être entouré de sa cour. Gouverné par Jupiter, ce bon vivant est toujours de bonne humeur et on recherche souvent sa compagnie, car il a également beaucoup d’humour.

Bélier

Sur la troisième marche du podium, figure le Bélier. Ce signe de Feu aime être au contact des autres, et c’est un leader. Il montre le chemin dans un groupe. Dirigé par Mars, planète de l’action, il sait fédérer les gens autour de lui.

Verseau

Le Verseau est le signe de l’amitié par excellence. Comme les Gémeaux, c’est un signe d’Air, élément associé à la communication. Même si ce signe est connu pour être indépendant, il sait se montrer très sociable. q

La Balance

La Balance, signe d’Air également, est connue pour être chaleureuse et sociale. Dirigée par Vénus, elle aime tout particulièrement recevoir du monde chez elle et elle est toujours prête à rendre service à autrui.

Lion

Vient ensuite le Lion. Ce signe est certes à l’aise en société, mais il est plus centré sur lui que sur les personnes autour de lui. Il aime être entouré pour pouvoir se mettre en avant. Il a besoin de briller et a une haute estime de lui.

Poissons

Les Poissons sont des êtres qui savent s’adapter. Ce sont des caméléons. Ce signe d’Eau gouverné par la planète Neptune prend la couleur de son environnement et de son entourage, et sait être à l’écoute.

Taureau

Ce signe de Terre aime les bonnes choses, le bon vin, les bons produits, et aime partager des moments gourmands avec d’autres personnes. Le Taureau est assez sociable, mais pour que le moment soit agréable, il vaut mieux être d’accord avec lui. C’est un signe têtu.

Scorpion

Avec le Scorpion, c’est tout ou rien. En public, il peut paraître très accessible, ou au contraire vraiment distant, et froid. Les personnes nées entre le 23 octobre et le 22 novembre peuvent avoir un côté mystérieux, tranchant, et très piquant. Tout comme il aime ou pas une personne, on l’aime, ou on le déteste.

Vierge

La Vierge est un signe réservé, affirme l’astrocoach, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Elle est connue pour être plutôt timide. Très sélectif dans ses relations, ce signe préfère les soirées en petit comité.Lire

Cancer

Selon Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, le Cancer est timide et introverti. Dirigé par la Lune, ce natif n'est pas souvent partant quand il s'agit d'aller boire un verre. Il aime rester chez lui dans son petit cocon. Il préfère l’intimité d’un moment à deux ou en famille.

Capricorne

Et la palme du signe le moins sociable revient au Capricorne. Ce signe préfère rester seul. Quand il s’agit de faire des activités de groupe, il a tendance à manquer d’entrain. Il est solitaire et il a peu d’amis. Mais ce natif n’est pas malheureux pour autant, c’est juste son mode de fonctionnement.

Nathalie Marcot tient toutefois à rappeler que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.