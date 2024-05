Voici le bijou tendance des années 2000 que l'on revoit partout

Au rayon accessoires, un bijou phare des années 2000 fait son retour en force. Depuis le début du printemps, on le voit sur tous les bras.

Cette saison, le bracelet manchette s’impose comme un indispensable. Très en vogue dans les années 2000, cet accessoire fait un retour triomphant sous les feux des projecteurs. Il a en effet été repéré dans plusieurs défilés de mode printemps-été 2024, de Saint Laurent à Gucci, Chloé, en passant par Chanel et Rabanne.

Plusieurs stars ont également craqué sur ce bracelet pour accompagner chacun de leurs mouvements. Parmi elles, Dua Lipa, Kate Moss ou encore Lily Collins.

Idéal pour accessoiriser une tenue

Plus précisément, la manchette est un bracelet «oversize» qui ne se ferme pas et se resserre autour du poignet, en sachant que rien ne vous empêche de le porter plus haut sur le bras.

Surmonté d’une grosse pierre, minimaliste, géométrique, dans les tons argentés ou dorés, à sequins… Côté design, tout est permis.

Essentiel dans une boîte à bijoux, ce bracelet à la taille ajustable se suffit à lui-même et peut aussi bien compléter une tenue décontractée et bohème que chic et classique.