Voici les 5 plantes à mettre sur son balcon pour éloigner les moustiques

L’été arrive à grands pas, ainsi que les moustiques prêts à rôder autour de nous pendant toute la période estivale. Heureusement, il existe des plantes capables de repousser ces nuisibles, les voici.

L’été apporte son lot de réjouissances et de... moustiques. Ces petits insectes nuisibles peuvent rapidement devenir un véritable enfer lorsqu’ils envahissent nos logements et espaces extérieurs. Cependant, certaines plantes, à cultiver sur son rebord de fenêtre ou dans son jardin, peuvent prévenir efficacement leur arrivée, comme l’a rapporté Géo.fr.

La citronnelle

Un incontournable de la lutte contre les moustiques. Les plantes citronnées sont réputées pour leur efficacité, et en particulier la citronnelle. D’ailleurs, de nombreux produits anti-moustiques sont à base de citronnelle : sprays pour le corps, prises, bougies etc. Il est possible de la faire pousser parmi des massifs de fleurs, mais également en pots sur le rebord des fenêtres, un excellent moyen de repousser les nuisibles la nuit.

La lavande

Plante aux multiples vertus, la lavande est redoutable face aux moustiques. Elle est d’ailleurs également utilisée en répulsif contre d’autres nuisibles : les poux. Par ailleurs, son odeur est très apaisante et son huile essentielle est régulièrement utilisée pour soulager de nombreux maux. En pot ou plantée directement dans le jardin, la lavande est aussi jolie qu’efficace.

La menthe poivrée

La menthe poivrée est très efficace contre les moustiques, mais aussi contre différents insectes nuisibles, à l’instar des guêpes, fourmis, mouches et araignées. Il s'agit d'une plante aromatique, qui fonctionnera très bien en tant que répulsif une fois plantée dans un pot. Elle peut également servir à concocter de délicieuses tisanes.

Le romarin

Autre plante aromatique aux divers bienfaits. Un peu de romarin planté dans des pots au bord des fenêtres ou au sein des massifs de fleurs repousseront les moustiques pendant tout l’été. En plus, le romarin est un excellent condiment pour assaisonner ses plats.

Le pélargonium

Le géranium est souvent évoqué pour repousser les moustiques, pourtant il s’agit bien d’une autre plante qui lutte efficacement contre les nuisibles : le pélargonium. Cette plante est très belle en jardinière et existe dans plusieurs couleurs. Elle appartient à la famille de géraniacées, et repousse très efficacement les moustiques.