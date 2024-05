Voici le signe astrologique le plus indépendant

Autonomie, liberté et indépendance sont les maîtres-mots de ce signe astrologique. Il déteste l’autorité et mène la vie comme il l’entend.

Le Verseau est de loin le signe le plus indépendant du Zodiaque. Comme l’explique l’astro love coach Nathalie Marcot, ce signe d’Air est gouverné par Uranus, «la planète qui symbolise la liberté absolue».

C’est aussi «la planète de la rébellion et de la révolte», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple. Le Verseau est épris de liberté et «ne supporte pas qu’on lui dise quoi faire». C’est un électron libre.

Contrairement à la Balance, qui est altruiste et dépendante affective, le Verseau est un signe solitaire et individualiste. Il mène sa vie comme il l’entend, sans se préoccuper de l’avis des autres. À tel point qu’il peut paraître froid et distant.

Ce signe d’hiver «a un côté tranchant et donne souvent l'impression qu'il n'a pas de sentiments», ajoute Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube.