Voici le signe astrologique qui entretient le moins bien sa voiture

Ce signe astrologique n’est pas vraiment aux petits soins avec sa voiture. Contrôle technique, station de lavage, aspirateur… Pour lui, ce n’est pas une priorité.

Contrairement au Scorpion et à la Vierge, qui sont connus pour être perfectionnistes, le signe des Gémeaux n’est pas un grand maniaque. Et sa voiture est souvent à l’image de sa maison ou de son appartement, c’est-à-dire désordonnée et peu entretenue. De manière générale, ce signe d’Air «n’aime pas les contraintes et les tâches ménagères», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.

Se rendre à la station de lavage pour faire briller la carrosserie, passer l’aspirateur sur les sièges, le chiffon sur le tableau de bord... Ce n’est pas sa priorité. Au contraire, «il considère l’entretien de sa voiture comme une perte de temps», ajoute Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Lui, ce qu’il veut, c’est sortir et faire la fête avec ses copains. Dirigé par Mercure, la planète de jeunesse et de l’adolescence, le signe des Gémeaux a tendance à fuir les responsabilités. Par ailleurs, il manque souvent de concentration et à tendance à s'éparpiller dans tous les sens. Ainsi, il est plutôt du genre à oublier de faire le contrôle technique de son véhicule.

La spécialiste, qui tient une chaîne YouTube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant et les autres caractéristiques du thème astral.