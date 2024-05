Avion : quels sont les vols commerciaux les plus courts ?

Alors que le député LFI, François Ruffin milite pour la suppression de certains vols intérieurs en France, des compagnies aériennes proposent encore des trajets à durée réduite. À l’échelle internationale, le record à bord est de deux minutes.

De deux à quinze minutes, tels sont les trajets en avion les plus courts dans le monde. Tandis qu’un vol long-courrier peut dépasser les 16 heures sans escale, certaines compagnies aériennes préfèrent proposer des trajets très réduits. Ces derniers relient souvent des destinations intérieures.

En Europe, la palme de la plus petite durée revient à la compagnie aérienne écossaise Loganair, qui propose de voyager entre les îles de Westray et Papa Westray, au nord du pays. Séparées par 2,7 kilomètres, les deux îles peuvent être ralliée par une traversée aérienne de deux minutes, voire 47 secondes si la météo s’y prête. En voiture, il faut compter près d’une heure et un passage en ferry pour rejoindre l’une des deux îles.

Deux minutes sont également nécessaires pour voyager entre les îles de Caye Chapel et Caye Caulker au large du Belize en Amérique. De retour en Europe, il faudra patienter 5 et 6 minutes à bord d’un avion pour respectivement rejoindre les îles grecques de Karpathos et de Kasos et la région du Connemara à l'île d'Inis Meáin (Irlande).

Il est également possible de se rendre à Saint-Gall, en Suisse depuis Friedrichshafen (Allemagne) en seulement 8 minutes d’avion. Outre-Atlantique, les habitants de Hoolehua et de Kalaupapa, à Hawaï peuvent voyager d’une ville à une autre en dix minutes. Aucune traversée par la mer n’est nécessaire.

Qu’en est-il en France ?

La compagnie Air Tahiti propose de son côté une liaison entre Moorea et Tahiti. En effet, 17 kilomètres séparent les deux îles. En métropole, il est possible de relier Brest et l’île d’Ouessant en environ 15 minutes. En déboursant près de 150 euros, la traversée peut s’effectuer avec la compagnie Finistair.

Si ces trajets peuvent en accommoder certains, d’autres se lancent dans une bataille à leur égard en raison de l’empreinte carbone générée par ce type de voyage. C’est pour cette raison que le député LFI, François Ruffin a déposé une proposition de loi «visant à limiter le trafic aérien substituable en train».

«Selon l’éco-calculateur de la direction de l’aviation civile, un aller-retour Paris-Marseille en avion émet 195 kg de C0² par passager. Ce même aller-retour effectué en TGV en émet 4,14, soit près de 50 fois moins», précise son texte, disponible sur le site internet de l’homme politique. Un projet qui s’inscrit également dans les objectifs de la France à réduire ses émissions de CO2 d'ici à 2030.