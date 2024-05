Fête des pères et des mères : les meilleurs cadeaux pour les sportifs

A l'occasion de la fête des mères (26 mai) et des pères (16 juin), voici une sélection d'idées cadeaux pour des parents qui ne tiennent pas en place.

Ecouteurs Beats Fits PRO

Dotés d’un joli design, les Beats Fit Pro sont équipés de contours d’oreille souples et confortables pour un ajustement parfait. Il existe trois tailles d’embouts souples et 4 coloris, du noir au violet. Le design est élégant et l’étui n’est pas trop imposant.

Beats Fit Pro, Beats, 249,95 €

Kit de communication masque easy breath décathlon

Le masque de snorkeling Easy breath, de Decathlon, a mis tout le monde d'accord à sa sortie, en 2014, avec sa large vitre et son tuba intégré. Dix ans plus tard, il reçoit une innovation majeure, avec ce kit de communication en bluetooth, permettant de partager ses découvertes en direct avec ses partenaires de plongée.

Kit de communication Easy Breath, Decathlon, 120 €

Gourde Dopper

Une belle gourde classe et éco-responsable pour les sportifs. La Dopper est ultra légère et s'emporte partout, au bureau comme en ballade, en vélo comme en randonnée.

Gourde Steel 490ml Bronze, Dopper, 24,95 €

Le t-shirt du Red Star

Pour fêter la montée en Ligue 2 du Red Star, pourquoi ne pas offrir le t-shirt officiel du club de la Porte de Saint-Ouen et son célèbre stade Bauer ?

T-shirt official 23/24 Red Star, Kappa, 32€

Sneakers Nnormal Tomir 2.0

Le retour de Nnormal. La marque créée en 2022 par l'ultra-traileur Kilian Jornet et Camper a dévoilé la Tomir 2.0, qui est une version revue et corrigée de son premier modèle. Après avoir attentivement écouté les retours de sa communauté, le duo a misé sur des améliorations significatives en termes de durabilité, de géométrie et d'amorti, notamment en intégrant des matériaux de dernière génération.

Sneakers Tomir 2.0, NNormal, 160 €

Sneakers DECATHLON WLKR 76

Decathlon ne nous avait pas habitué à autant d'originalité, jusqu'ici. Son nouveau modèle de sneakers, dédié à la marche urbaine, frappe fort avec un design ultra-tendance et des spécifités techniques sans fausse note. Les WLRK 76, vendues 76 euros comme leur nom l'indique, sont déjà un succès et vous devriez les croiser de plus en plus.

Sneakers WLKR 76, Decathlon, 76 €

Running Hoka Mach 6

Le succès de ces dernières années en matière de running est indéniablement Hoka. La marque française, qui ne cesse de grandir, propose de nombreux modèles, à conseiller et à tester en fonction de votre morphologie ou de votre gabarit. On adore par exemple les running d'entraînement Mach 6, surtout dans ce coloris incendiaire, qui ne passent pas inaperçues. Elles convainquent à plusieurs niveau : leur technique de retour d’énergie est exemplaire et Hoka a utilisé des empiècements stratégiques en caoutchouc pour leur assurer une grande longévité.

Running Mach 6, Hoka, 160 €

Casque de vélo Abus

Pour les adeptes du vélo, un casque de protection de la marque Abus serait parfait. Le WingBack est très léger, pour un poids d'à peine 250 grammes mais il n’en est pas moins solide.

Casque route Wingback performance, Abus, 99,95 €

Casquette Columbia

Alors que le soleil pointe enfin le bout de son nez et que l’été approche ainsi que les grosses chaleurs, il convient d’offrir une casquette. Mais pas n’importe laquelle. Une avec un peu de style quand même. Pourquoi ne pas acheter la Snapack mesch de Columbia ?

Casquette Snapback Mesh, Columbia, 27€