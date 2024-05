Voici les 7 pays avec le plus d’étudiants qui font leurs études à l’étranger

Faire ses études à l’étranger, c’est le rêve de nombreux jeunes. Voici les sept pays qui comptent le plus d’étudiants partis à l’étranger selon l’UNESCO.

Une expérience de jeunesse. Quitter son pays pour aller étudier dans un autre, c’est un choix fait par de nombreux étudiants chaque année. Selon l’UNESCO, certains se démarquent et voient partir un grand nombre de leurs étudiants.

Les États-Unis

Ce sont les États-Unis qui prennent la septième place de ce classement. En 2021, 102.691 de ses ressortissants sont partis étudier à l’étranger. Les États-Unis sont par ailleurs la principale destination des étudiants partant étudier dans d’autres pays. Ils sont 833.000 à l’avoir choisi comme lieu d’étude en 2021.

La France

Les étudiants français font également partie de ceux qui partent le plus faire leurs études à l’étranger notamment grâce au célèbre programme Erasmus. Ils étaient 105.790 à le faire en 2021, plaçant la France en sixième position.

L’Ouzbékistan

En cinquième position, l’Ouzbékistan. Le pays d’Asie centrale a vu 109.945 de ses ressortissants partir faire leurs études dans d’autres pays en 2021.

L’Allemagne

L’Allemagne occupe quant à elle la quatrième place. En 2021, elle compte126.359 étudiants partis à l’étranger pour leurs études.

Le Vietnam

En troisième position et très loin derrière le numéro un, le Vietnam. Le pays d’Asie du Sud-Est a vu 137.022 étudiants partir faire leurs études à l’étranger en 2021.

L’Inde

En seconde position, l’Inde. Le deuxième pays le plus peuplé du monde comptait, en 2021, 508.174 de ses ressortissants partis faire leurs études à l’étranger, selon les chiffres de l’UNESCO.

La Chine

Sans grande surprise et en toute logique, c’est le pays le plus peuplé au monde qui compte le plus de leurs ressortissants partir faire leurs études à l’étranger. En effet, en 2021, la Chine comptait 1.021.303 étudiants dans un autre pays.