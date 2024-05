Bac 2024 : Voici 5 conseils pour booster sa mémoire

Les épreuves du Bac approchent à grands pas, il est temps pour les lycéens de se mettre aux révisions, mais avec le stress que représente cet examen, il peut être plus difficile d’étudier efficacement. Studyrama a notamment partagé ses conseils pour optimiser et booster sa mémoire en période de révisions.

Le compte à rebours est lancé, il est temps pour les bacheliers de se mettre à travailler pour préparer leurs examens. En effet, les épreuves du baccalauréat auront lieu dès la mi-juin, autrement dit, il ne reste plus qu’un mois pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour l’obtention de ce précieux sésame.

Si cette période peut être une grande source de stress, en réalité, il n’y a pas de panique à avoir, il existe plus d’une façon pour étudier efficacement. C’est ce que préconise notre partenaire Studyrama, qui met à disposition de tous les étudiants de nombreux conseils pour les aider dans leur apprentissage.

Être attentif

L'un des principaux conseils à appliquer est de bien écouter, autrement dit d'être attentif en classe. En effet, c'est à cet instant que le cerveau fait 50 % du travail de mémorisation. Il est important de bien se concentrer sur ce qu'expliquent les professeurs durant leurs cours afin de s'assurer de mieux comprendre l'ensemble des informations apprises et d'optimiser ses chances de les retenir. Cela facilitera grandement les révisions.

Répéter ses cours

Relire ses cours et les répéter d'abord dans sa tête puis à voix haute peut permettre de favoriser l'apprentissage. Si cela peut sembler agaçant au moment des révisions, cette technique est pourtant très utile. En répétant les informations plusieurs fois de suite, puis en recommençant 30 minutes plus tard, le cerveau va s'adonner à un très bon exercice et va stimuler la mémoire. Bien entendu, il ne s'agit pas d'apprendre l’entièreté de son cours par cœur, cela peut simplement être un plan ou encore des dates.

Utiliser des moyens mnémotechniques

Depuis les premiers pas à l'école, on nous apprend des moyens mnémotechniques, comme «mais où est donc or ni car», afin de retenir plus facilement certaines choses. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Il est tout à fait envisageable d'inventer ses propres moyens mnémotechniques pour retenir ses cours et cela peut se faire en créant des phrases à partir de ses leçons.

Privilégier la mémoire visuelle

Les yeux sont nos amis durant les révisions et ainsi, utiliser sa mémoire visuelle pour retenir ses cours est une excellente technique. Notamment en associant des couleurs, des sensations ou des visages à des informations. Cela va permettre de comprendre, d'analyser et de retenir les connaissances acquises. Si l'on peut tenter de mettre cette technique en pratique pour toutes les matières, il est vrai que celle-ci correspond plus à l'histoire-géographie ou à la physique-chimie.

Soigner sa santé

Il est important de bien garder un bon équilibre de vie et de soigner sa santé. D'abord, il faut privilégier des aliments qui stimulent la mémoire. C'est le cas des fruits et des légumes, qui sont riches en vitamines et en antioxydants, mais aussi du poisson ou du chocolat noir. Ces derniers contiennent des oméga 3 (des acides gras essentiels au bon fonctionnement de notre corps, mais qu'il ne produit pas) et vont ainsi permettre de renforcer les parois des neurones.

Il est essentiel de bien dormir pour favoriser un sommeil efficace et réparateur. Car la mémoire ne s'arrête pas de travailler la nuit, bien au contraire. De ce fait, le manque de sommeil peut engendrer des pertes de mémoire. Toutefois, il n'y a pas de rythme de sommeil conseillé, l'important est de bien dormir et de se sentir en forme lorsque l'on se réveille de sa nuit.