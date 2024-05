La France avant-après... Voici «Cartes IGN», une application qui permet de voir l’évolution du territoire, même plus de 100 ans en arrière

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) a lancé ce mercredi son interface gratuite afin de proposer aux Français une expérience cartographique complète. Les curieux peuvent par exemple en apprendre davantage sur le passé de leur commune.

«À l’heure de la transition écologique, l’application fait le choix de proposer à nos concitoyens une hauteur de vue pour comprendre les mutations du territoire, au plus proche de leurs lieux de vie ou centres d’intérêt». C'est pas ces mots que le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, a dévoilé ce mercredi la nouvelle application «Cartes IGN».

Cette interface gratuite disponible sur Android et iOS et accessible «à tous les publics» va permettre aux Français d'en savoir plus sur leur commune ou le lieu qu’ils visitent.

«Cartes IGN lève ainsi le voile sur les 90% du territoire», ont indiqué les autorités. Agriculture, architecture ou encore espaces naturels, il est désormais possible de connaître un environnement sous toutes ses coutures.

Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent par exemple savoir en quelle année un bâtiment a été construit ou encore remonter le temps, plusieurs centaines d’années en arrière afin de constater l’évolution du territoire où ils vivent.

L’IGN lance #CartesIGN la nouvelle application mobile pour découvrir la France autrement





Avec #Cartes #IGN, disposez de toute l'expertise de l’IGN dans votre poche, pour découvrir le territoire et ses évolutions sous tous les angles https://t.co/ciK3ftFlKp — IGN France (@IGNFrance) May 15, 2024

Concurrence avec les GAFAM

Les adeptes de l’application seront aussi en mesure de se déplacer avec une fonctionnalité dédiée aux calculs d’itinéraires ou encore de partage de localisation.

Ludique, «Cartes IGN» offre également la possibilité à ses utilisateurs de «contribuer à l’amélioration des données en signalant les potentielles anomalies ou des changements sur le territoire».

Ce lancement intervient alors que les espaces sont davantage confrontés au changement climatique et que les outils de cartographie les plus utilisés sont en partie exploités par les GAFAM, les géants du net tels que Google ou Apple.