Bac 2024 : quelle méthode de révision vous correspond le mieux ?

Le début des épreuves du Bac 2024 approche, il est donc temps pour les lycéens de se mettre à réviser leurs cours. Et pour ceux qui seraient quelque peu perdus, Studyrama a partagé plusieurs méthodes de révisions qui devraient aider. Méthode visuelle ou encore kinesthésique, chacun devrait trouver son bonheur.

Les lycéens Français sont entrés dans une période bien souvent synonyme de stress : les révisions du Baccalauréat. Si certains se sentent envahis sous une montagne de travail et ne savent pas où donner de la tête, il existe quelques méthodes de révisions, conseillées par Studyrama, qui devraient se montrer efficaces pour affronter les examens qui arrivent.

Toutefois, des techniques peuvent se montrer plus efficaces pour certains et moins pour d’autres. Il est donc impératif d’identifier celles qui nous correspondent le mieux pour optimiser l’apprentissage.

la Méthode visuelle

Beaucoup d’étudiants ont peut-être remarqué qu’ils parvenaient à retenir les choses plus facilement grâce à des éléments visuels. Cependant, cela ne signifie pas de mémoriser l’entièreté de sa leçon, mais plutôt de l’interpréter grâce à un support visuel. Ainsi, il ne faut pas hésiter à retranscrire ses cours sur un graphique, un schéma, une carte mentale, une fiche de cours claire et concise, ou encore une vidéo.

Cette technique permet de réveiller plus aisément les sens. Toutefois, pour être certain que cela fonctionne, il faut s’assurer de bien organiser son support, sans le surcharger d’informations. Il faut que le cerveau puisse se repérer clairement et simplement en quelques coups d’œil.

la Méthode auditive

Lorsque des étudiants préfèrent le travail à la maison, d’autres favorisent l’apprentissage en cours, par l’audition. En effet, écouter les cours permet de faire 50 % du travail de révision. En se concentrant sur les paroles du professeur, il sera bien plus facile de comprendre le contenu de ses cahiers.

L’autre moitié du travail se fait donc au moment de réviser et le schéma auditif se poursuit. Pour intégrer les informations, il est conseillé de les lire et de les répéter à voix haute. Cela optimisera les chances du cerveau pour retenir ce qu’il faut. Cet apprentissage peut se faire sur le rythme d’une musique ou encore en imitant la voix de son professeur. Les plus exposées à cette technique d’apprentissage sont bien souvent les personnes à l’aise à l’oral.

la Méthode kinesthésique

La méthode kinesthésique est moins courante, mais tout aussi efficace que les autres. Elle consiste à associer les informations à un geste, à une ambiance ou à un ressenti. Pour mettre cette pratique en place, il suffit par exemple de se déplacer de part et d’autre d’une pièce en ressentant sa leçon ou en mimant des gestes avec ses mains.

Pour faciliter la compréhension, cela peut s’agrémenter de notes qui pourront raconter une histoire ou une anecdote associée à son cours. Cette méthode s’adresse principalement aux élèves qui ne disposent pas des mêmes capacités que leurs camarades en ce qui concerne l’apprentissage théorique, qui font principalement appel à l’écoute et à l’écriture. Il est donc conseillé d’accompagner les prises de note par des desseins ou des schémas.