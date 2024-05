Bac de français 2024 : comment réussir l'oral

L’oral de français est l’une des épreuves du bac les plus redoutées par les étudiants, car elle peut paraître assez impressionnante et peut également les rendre très inconfortables lorsqu’il s’agit de s’exprimer face à un jury. Pour les aider, Studyrama a révélé quelques conseils et astuces pour réussir brillamment cette épreuve.

Être à l’aise à l’oral, c’est transmettre au mieux ses idées et ses pensées, une qualité primordiale pour réussir son oral de français. Cependant, cette épreuve du bac est une source de stress pour un bon nombre d’étudiants. Alors, pour optimiser ses chances de réussite, il est nécessaire de posséder un langage riche, comme le préconise Studyrama.

Cela permettra au jury de déterminer l’aisance de l’étudiant en face de lui et de bien saisir les informations qui lui sont transmises. L’idée est aussi de faire bonne impression pour multiplier ses chances de réussite. En effet, avoir du vocabulaire permet d’éviter les répétitions ou les contre-sens, qui ne font jamais l’unanimité au cours d’un échange. Ces conseils s’appliquent aux examens mais aussi à la vie de tous les jours et à la vie professionnelle, notamment lors d’entretiens.

Lire

La base de l’apprentissage se fait par la lecture. Et si cette activité peut se montrer ennuyante pour certains, il est conseillé de privilégier des ouvrages qui correspondent à chacun. Ainsi, ce ne sont pas seulement les longs romans philosophiques qui sont utiles pour l’apprentissage. Toute sorte de support est bonne à prendre, comme les journaux.

En lisant, le cerveau emmagasine beaucoup d’informations et développe notre vocabulaire sur divers sujets. Un moyen d’être d’autant plus à l’aise et de s’affirmer au quotidien, mais aussi de développer un esprit critique et d’analyse, particulièrement utile lors d’examens comme l’oral du bac.

Écrire et prendre des notes

Studyrama préconise grandement de s’équiper d’un carnet dans lequel on peut noter les mots inconnus qui posent une difficulté, en notant des synonymes et leur définition de façon simple et concise. Écrire pour soi ou pour les autres est aussi une très bonne idée, que ce soit en tenant un journal intime ou en rédigeant de petits articles et résumés.

Pour optimiser une bonne éloquence, le langage SMS est à bannir. Bien que l’on sache distinguer celui-ci du langage parlé, il peut apporter quelques confusions et parler de cette manière dans une copie d’examen ou à l’oral ne sera jamais un plus devant les correcteurs.