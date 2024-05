Bac 2024 : comment rédiger des fiches de révisions efficaces

Alors que la Bac 2024 approche à grands pas, il est temps pour les lycéens d'entrer dans la dernière ligne droite des révisions. Pour ce faire, plusieurs techniques sont conseillées par Studyrama, dont la célèbre fiche de révision.

Un incontournable du baccalauréat. À tout juste un mois de l'épreuve de philosophie du Bac, il est plus que temps pour les candidats de 2024 de se plonger dans leurs révisions. Voici les conseils de Studyrama pour réussir ses fiches.

Comme l'a rappelé ce média spécialisé dans les études, «la fiche de révision va permettre de mieux comprendre votre cours, d'organiser et structurer vos connaissances et de réviser plus efficacement.»

La fiche de synthèse

La fiche de synthèse est la fiche de révision la plus commune. «Il s'agit ici d'aller à l'essentiel». Cette dernière présente deux avantages majeurs. Une relecture plus rapide du cours à l'aide de la fiche mais aussi une mémorisation active lors de la rédaction.

La fiche thématique

La fiche thématique a une autre utilité. «Il s'agit ici de prendre les grands thèmes étudiés en cours et d'organiser des plans avec des parties et des sous-parties».

La fiche pratique

«Avoir appris son cours par cœur c'est bien, mais encore faut-il l'avoir compris». C'est à ce stade qu'intervient la fiche pratique.

Le but est de faire des fiches reprenant des exercices complexes susceptibles de mettre en difficulté le candidat et d'en expliquer la résolution. Ou encore des questions et leurs réponses.

Être synthétique et visuel

Pour réaliser ces fiches de révision, il est conseillé de se servir de fiche dite bristols, cartonnées et de tailles variées et de ne se servir que du recto pour faciliter la lecture.

Les fiches ne sont pas une version des cours miniaturisée. Il est donc important d'y écrire de courtes phrases avec des abréviations «pour aller à l'essentiel».

L'utilisation de différentes couleurs codifiées, de tableaux, schémas et visuels est un plus pour obtenir des fiches de révisions complètes et efficaces.