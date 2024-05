Vacances d'été 2024 : voici les 10 destinations les plus recherchées par les Français

Les Français ont jeté leur dévolu sur plusieurs destinations pour les vacances d'été. L'Asie arrive en tête. Deux sites français tirent également leur épingle du jeu.

Où les Français vont-ils poser leurs valises cet été ? La plate-forme Kayak.fr a dévoilé les destinations les plus recherchées pour la saison estivale par les voyageurs de l'Hexagone. Parmi elles, les destinations internationales ont largement la cote, tout particulièrement l'Asie. L'Europe du Sud se classe en bonne position, sans compter que deux destinations françaises sortent du lot dans le palmarès des sites touristiques les plus plébiscités dont voici le top 10.

Athènes, Grèce

La capitale grecque attire toujours autant. Athènes, incontournable pour ses vestiges antiques, arrive à la dixième place des destinations les plus recherchées sur la plate-forme. A noter que depuis septembre dernier, le site de l'Acropole est soumis à une politique de quotas, qui limite son accès à 20.000 visiteurs par jour.

Luqa, Malte

Malte, berceau du célèbre personnage d'Hugo Pratt, Corto Maltese, a elle aussi les faveurs des Français. Les recherches de vols pour l'île située au sud de la Sicile ont même augmenté de près de 50 % par rapport à l'année dernière. Avec ses temples néolithiques, sa sublime co-cathédrale Saint-Jean, sa capitale La Valette ou encore son petit port coloré de Marsaxlokk, elle se classe neuvième.

Majorque, Îles Baléares, Espagne

Majorque se hisse de son côté à la 8e place. La plus grande île de l'archipel des Baléares affiche un prix moyen aller-retour très attractif (151 euros). Elle a en prime plus d'une corde à son arc entre calanques aux eaux turquoise et sites incontournables : de la capitale Palma, et sa célèbre cathédrale, à la ville pleine de charme d'Alcúdia, en passant par ses sublimes paysages de la Serra de Tramuntana, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Saint-Denis, Réunion

Première destination française de ce classement, La Réunion séduit les voyageurs hexagonaux. Avec ces paysages verdoyants et volcaniques, cette terre de randonnée se classe à la 7e position des destinations les plus populaires de l'été, en hausse de 5% par rapport à l'année dernière.

New York, États-Unis

New York a toujours eu une place de choix auprès des voyageurs français et elle ne déroge pas à la règle cet été. Aux portes du top 5, Big Apple se classe encore une fois parmi les grandes villes largement plébiscitées avec toujours un programme chargé, entre monuments et site emblématiques - de la statue de la liberté à Greenwich Village - et sorties incontournables - de Broadway aux clubs de jazz.

Tokyo, Japon

Autre ville captivante, Tokyo continue de séduire les voyageurs français. Classé cinquième, elle ouvre le bal des trois destinations asiatiques qui figurent dans le top 5.

Ajaccio, Corse, France

Ajaccio est la destination française la plus recherchée cet été. Sur la côte ouest de l'île de beauté, la ville et ses environs dont les calanques de Piana ou les îles sanguinaires attirent toujours plus avec une augmentation de 35 % des recherches de vols.

Montréal, Canada

Preuve de l'engouement des Français pour les villes internationales dynamiques, Montréal se hisse sur la troisième marche du podium. Et pour cause, foisonnante à plus d'un titre, avec ses parcs, ses restaurants, ses festivals d’été et sa vie nocturne, elle a tout pour plaire.

Bangkok, Thaïlande

L'Asie a la cote cet été. Alors que Tokyo ouvre ce Top 5, Bangkok se classe à la seconde place des destinations les plus plébiscitées pour l'été. Porte d'entrée en Thaïlande, la capitale du pays gagne d'ailleurs en popularité avec une augmentation des recherches de près de 20 % par rapport à l'année dernière.

Denpasar, Bali, Indonésie

Figurant régulièrement parmi les destinations les plus populaires au monde «l'île des dieux» arrive en tête des recherches cette année. Une première place que Bali doit à ses paysages variés - des plages à ses rizières verdoyantes en passant par ses neuf volcans - mais aussi à ses nombreux temples et à son art de vivre.