Voici le signe astrologique à qui il ne faut jamais prêter d’argent

Quand on prête de l’argent à ce signe astrologique, il faut toujours lui courir après pour être enfin remboursé.

Si vous prêtez de l’argent à une personne née sous le signe du Sagittaire, vous prenez le risque de ne plus jamais en revoir la couleur. Flambeur et fêtard, ce natif a tendance à «vivre au-dessus de ses moyens et à emprunter de l’argent», que ce soit auprès de ses proches ou à la banque, explique l’astro love coach Nathalie Marcot.

Sa devise : il ne faut pas se priver car on a qu’une seule vie. Le problème, c’est qu’il est rarement en mesure de rembourser ses dettes. «Il ne met pas de côté et vit au jour le jour», souligne-t-elle. Parfois, il va tout simplement oublier, volontairement ou pas.

On peut également citer le signe des Poissons. D’une part, ce signe d’Eau «ne fait pas ses comptes et a tendance à être souvent dans le rouge», et d’autre part, «il maîtrise particulièrement bien l'art du mensonge», selon la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Dirigé par Jupiter et Neptune, planète symbolisant notamment le brouillard et le flou, «il va vous faire croire que vous pouvez compter sur lui et qu’il va vous rembourser rapidement, mais en réalité, il va faire l’autruche et attendre que ça passe», espérant que sa dette tombe dans l’oubli.