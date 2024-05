Voici les 5 races de chat qui ont l'espérance de vie la plus longue

Selon une étude publiée par le Journal of Feline Medicine and Surgery, l'espérance de vie des chats varie en fonction des races. Voici celles qui sont susceptibles de vivre le plus longtemps.

Sur les 15 millions de chats dénombrés en France, certains seront moins sujets aux problèmes de santé. Comme le révèle une étude publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery, l'espérance de vie des chats varie en fonction du poids, du statut de stérilisation, du sexe, des accidents, mais également des races. Les chercheurs ont ainsi pu porter leur étude sur 7.936 chats, dont 819 de race, 6.998 chats croisés et 119 chats dont la race n'avait pas été donnée en amont.

le burmese

Le burmese, originaire de Thaïlande, aux poils courts et au motif sépia (légèrement brun), arrive en première position avec une espérance de vie de 14,4 ans en moyenne. Les femelles, plus légères que les mâles (4 à 4,5 kg contre 5 à 6 kg), vivraient légèrement plus longtemps - un constat observé chez les autres races.

Le sacré de birmanie

En deuxième position, mais ex-aequo, le sacré de Birmanie, reconnaissable par sa robe à poil mi-long aux mêmes couleurs que le siamois (les pattes blanches et les yeux bleus). Sur les 38 cas observés, les chercheurs ont observé une espérance de vie de 14,3 ans.

Le chat de gouttière

Avec une moyenne de 11,8 ans, le chat de gouttière ou «chat croisé» sans race précise (équivalent de chien bâtard) prend la 3e position. Selon l'étude, les chats de race pure semblent plus fragiles, leur risque de décès avant l'âge de 3 ans est «1,83 fois plus élevé» que celles des chats de race croisée.

Le siamois

Race emblématique, elle aussi originaire de Thaïlande, le siamois, arrivé en Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle, à la forme longiligne et aux poils courts, présente une moyenne de 11,6 ans. Son coloupoint nacré et ses yeux bleus en font une race très appréciée en France. Toutefois, le siamois serait sujet, davantage que d'autres races, aux tumeurs mammaires.

Le persan

Le persan, de taille moyenne, est caractérisée par son poil long, sa silhouette ronde et son museau très court. Originaire d'Iran, il vit en moyenne 10,9 ans. Mais, il peut être sujet à une maladie rénale héréditaire, due à une importante consanguinité.