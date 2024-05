Fête des pères et des mères 2024 : les meilleurs cadeaux pour les cyclistes et vélotafeurs

Avec l'arrivée du printemps et de températures plus clémentes, et même si la pluie est souvent au menu, le vélo est l'outil parfait pour élargir son horizon, à condition d'être bien équipé.

Casque de vélo Abus

Pour les adeptes du vélo, un casque de protection de la marque Abus serait parfait. Le WingBack est très léger, pour un poids d'à peine 250 grammes mais il n’en est pas moins solide.

Casque route Wingback performance, Abus, 99,95 €

Vélo électrique Tenways

Le CGO 009 de Tenways coche pas mal de cases. Design, robuste et bien placé sur le plan tarifaire par rapport à la concurrence, ce VAE est d'une efficacité redoutable quand on veut se déplacer efficacement. Le moteur est un modèle du genre, et les grosses roues (mais pas trop) assurent une excellent stabilité. Attention, ce modèle est particulièrement adapté aux grands gabarits. Il ne faut donc pas hésiter à basculer sur d'autres modèles, tels le CGO 800S, plus facilement enfourchable et qui a quasiment les mêmes qualités.

Vélo électrique CGO 009, Tenways, 2.399 €

PANTALON IMPERMÉABLE GORE WEAR ENDURE

Quand le temps est un peu frais ou qu'il pleut, le cycliste mal préparé peut avoir quelques regrets. Mais avec ce pantalon imperméable Gore wear, il peut enfin espérer arriver au sec au bureau ou lors d'une sortie loisir. Compressible et très respirant, il pourra se faire discret et être rangé facilement dans un sac.

Pantalon imperméable Endure Gore-Tex, Gore wear, 199,95 €

Lunettes de soleil Trek

Prêtes pour performer, ces lunettes dédiées aux cyclisme (mais tout à fait utilisables pour le running) se distinguent par leurs verres cylindriques, taillés au laser et sans bords, offrant une visibilité à 360 degrés.

Lunettes de soleil pour vélo Team Edition S2 Hiper, Trek, 209 €

Veste imperméable Columbia

Quand la pluie s'invite sur le parcours, autant miser sur un accessoire sans défaut. Cette veste imperméable Columbia fait partie de la gamme Titanium, qui offre une protection extrême, tout en étant respirante. Elle est pleine de petits détails qui font la différence, et si le temps s'améliore, elle se range dans une poche en quelques secondes.

Veste imperméable Titanium, Columbia, 280 €

Sac pour vélo Eastpak

Vos affaires sont à l'abri dans ce sac à dos Eastpak. Fabriqué dans une toile très résistante, équipé de déflecteurs, il peut être facilement installé sur un vélo pour les trajets quotidiens ou pour partir en vadrouille le week-end.

Sac pour vélo Maklo Bike, Eastpak, 85 €

Vélo à assistance électrique Moustache Mardi 27

Fourche suspendue, potence inclinable, motorisation Bosch… Le Mardi 27.4 est un des fers de lance de la marque française Moustache.

Conçu en France et fabriqué au Portugal, il offre une autonomie appréciable de plus de 100 kilomètres et un confort de roulage très appréciable.

VAE Mardi 27.4, Moustache, à partir de 3.699 €