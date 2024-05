Tennis : pourquoi Roger Federer et Rafael Nadal se sont-ils retrouvés en haut d'une montagne ?

Rafael Nadal et Roger Federer sont au cœur de la nouvelle campagne Louis Vuitton. Une incroyable réunion au sommet des Alpes italiennes pour deux des plus beaux palmarès du tennis mondial, qui partagent une belle complicité.

Deux visages bien connus, de la neige, des sacs à dos siglés… La campagne «Core Values» («Valeurs fondamentales» en français) 2024 de Louis Vuitton met en scène deux légendes absolues du tennis, Roger Federer et Rafael Nadal.

Un slogan très adapté

Le slogan, «Certains voyages se transforment en légendes», sied particulièrement aux deux joueurs, dont le palmarès cumulé donne véritablement le tournis. D'un côté, Roger Federer a gagné 20 tournois du Grand Chelem et 28 Masters 1000. De l'autre, son rival et ami, Nadal a remporté 22 tournois du GC, dont 14 (!) Roland-Garros, et 36 Masters 1000.

La campagne réalisé à 3.000 mètres d'altitude illustre à merveille la détermination qui a toujours caractérisé ces deux champions de 42 et 37 ans, au fil de leur longue carrière. Elle illustre aussi le respect mutuel et l'amitié qui les a toujours unis malgré la rivalité.

«Je sais combien d’icônes importantes ont participé à cette campagne. Je suis donc très fier d’en faire partie à mon tour, surtout avec Roger qui fut sans doute mon plus grand rival et est, aujourd’hui, un ami proche. Dans ma carrière, j’ai accompli bien plus que je n’aurais pu l’imaginer. Au final, l’essentiel est ce que l’on peut laisser derrière soi en tant qu’être humain », a expliqué Rafael Nadal lors de l'interview réalisée lors du shooting. «C’est une occasion unique de travailler avec Rafa. Après avoir été de tels rivaux, je suis heureux que nous puissions, en fin de carrière, faire cette campagne ensemble. Pour moi, l’instant présent est un symbole fort : côte à côte au sommet des montagnes. C’est un moment très particulier pour nous », se félicite Roger Federer.

17 ans après la première campagne Core Values, Louis Vuitton a réussi une réunion riche en symboles. Ce n'est pas inhabituel pour la marque de luxe. Parmi les précédentes campagnes ayant marqué les esprits, on peut par exemple citer celle qui avait réun Leo Messi et Cristiano Ronaldo, en 2022, autour d'un jeu d'échecs.

Le cliché réunissant Zinédine Zidane, Diego Maradona et Pelé (2010) jouant au baby-foot avait également fait son petit effet, à l'époque.

Et que dire de celle mettant en scène l'ancien président russe Mikhail Gorbatchev (disparu en 2022), dans une limousine un peu défraîchie, circulant le long du mur de Berlin, pour la campagne 2007.