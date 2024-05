Bac 2024 : comment réussir l'examen en candidat libre

Les épreuves du Bac ne concernent pas que les lycéens, tout citoyen français est autorisé à tenter sa chance pour obtenir ce diplôme. Toutefois, se présenter en candidat libre ne signifie pas que la charge de travail est moins importante. Studyrama a partagé quelques conseils pour les aider.

Mieux vaut tard que jamais. Que l’on ait 18 ou 60 ans, il sera toujours possible de passer les épreuves pour obtenir son baccalauréat. Cependant, il est important de ne pas tomber dans le piège de la facilité. En effet, passer le Bac en candidat libre n’est pas de tout repos et demande une charge de travail très conséquente.





En effet, les candidats libres préparent leurs examens seuls, ne pouvant assister aux cours dans les établissements scolaires. Pour rappel, ces candidats doivent s’inscrire auprès du rectorat de relié à l’académie de leur ville, qui s’occupera ensuite de procéder à l’inscription et communiquera les conditions à remplir. Autrement, cela peut également se faire par Internet.

Selon Studyrama, plusieurs qualités sont nécessaires pour optimiser ses chances de réussite : l’autonomie, la motivation et l’organisation. Et plusieurs conseils sont à prendre en compte.

Aménager un espace de travail

Pour être efficace au cours de ses révisions, il est fortement conseillé de s’aménager un espace de travail, en rangeant régulièrement son bureau et de le garder propre. Une bonne façon de se motiver et de ne pas s’embrouiller le cerveau.

Il est préférable de travailler dans une pièce extérieure à la chambre, mais lorsque cela n’est pas possible, il faut parvenir à se rendre dans sa chambre uniquement pour réviser afin de ne pas se disperser. Il s’agit là d’une preuve de rigueur, qualité également nécessaire à l’apprentissage.

Savoir s’organiser

Une bonne organisation est la clé de la réussite. Avant de se lancer tête baissée dans les révisions, il faut donc s’organiser en préparant, par exemple, un planning qu’il sera important de respecter au maximum. Sans cela, il sera plus facile de se disperser et de perdre le fil.

De la même manière, se faire des fiches de révisions est primordial. En écrivant, le cerveau commence d’ores et déjà à retenir les informations, il suffit ensuite de les relire régulièrement et de s’entraîner à les réciter à voix haute.

Prendre des cours par correspondance

Si travailler seul est possible, en consultant des ouvrages en bibliothèque ou sur Internet, beaucoup de candidats libres ont recours à des leçons par correspondance. Cela passe généralement via des organismes comme le CNED (Centre national d’enseignement à distance) ou le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers).

En passant par ces organismes, des cours sont directement envoyé à domicile, la façon de les travailler revient alors au candidat lui-même. Mais si ce principe ne convient pas, il est tout à fait possible de faire appel à des professeurs particuliers selon les moyens de chacun.