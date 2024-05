«Boyfriend blush» : quelle est cette tendance beauté inspirée par les princes William et Harry ?

Une nouvelle tendance beauté vient de débarquer sur TikTok. Elle s’appelle «boyfriend blush» et a été inspirée par une ancienne photo du prince William et de son frère le prince Harry.

Un look estival et viral. L’application TikTok regorge d’astuces beauté en tout genre. La dernière tendance en date ? Le «boyfriend blush», ou l’art de rougir son visage pour arborer une mine lumineuse et juvénile. Tout droit venue du début des années 2000, cette astuce beauté consiste à appliquer du blush à des endroits spécifiques du visage en suivant la forme d’un triangle.

Dans le détail, il faut l’apposer au milieu des joues, et non pas sur le haut des pommettes comme il est coutume de le faire. Puis à l’aide de votre pinceau, remontez sur l'arête du nez et ajoutez en une pointe sur le front. Pour un bel effet coup de soleil, il faut ainsi concentrer la matière au milieu du visage. Et n’hésitez pas à utiliser une dose généreuse de blush bien pigmenté, en poudre ou en crème, plutôt dans les tons rosés ou pêche.

Une inspiration royale

Mais d’où vient le «boyfriend blush» ? Eh bien du palais de Buckingham. Comme l’explique la célèbre maquilleuse professionnelle Mallory Osses, cette tendance make-up est en effet inspirée des princes Harry et William, et plus précisément d'une photo d’eux prise il y quelques années et qui a refait surface.

Sur le cliché, les deux jeunes frères ont un teint éclatant sublimé par des joues rosées, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus.