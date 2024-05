Grand oral du Bac 2024 : tout savoir sur cet entretien (vidéo)

Le Grand oral du Bac se tiendra du 24 juin au 3 juillet 2024, une épreuve souvent redoutée par les étudiants, rarement à l’aise pour s’exprimer à l’oral et d’autant plus face à un jury. Studyrama a récapitulé pour chacun d’entre eux le déroulement de cet entretien.

Généralement peu apprécié, le Grand oral constitue pourtant une épreuve majeure du baccalauréat et forme les étudiants à prendre la parole en public, tout en s’exprimant de façon claire. L’épreuve se déroulant du 24 juin au 3 juillet, cela laisse encore un peu de temps aux lycéens pour s’entraîner et se préparer. Studyrama a notamment expliqué très clairement le contenu de cet oral.

Tout d’abord, il faut savoir que le Grand oral se divise en deux parties et ne dure pas plus de 20 minutes. En clair, il s’agit de dix minutes de présentation et dix autres minutes d’échanges avec le jury, passant par des questions réponses pour apporter quelques précisions à l’exposé. Cette épreuve est notée sur 20 et possède un coefficient particulièrement élevé : 14 pour les étudiants en voie technologique et 10 pour la voie générale.

Du côté du jury, ce dernier est composé de deux professeurs de différentes disciplines. Ensemble, ils devront évaluer l’aisance de chaque élève, la solidité de leurs connaissances ainsi que leur capacité à argumenter.

Créer un dialogue

Une fois l’exposé fait, il faudra donc échanger avec le jury, en créant un réel dialogue afin de répondre au mieux à leurs questions. Celles-ci peuvent être posées de façon à amener l’étudiant à approfondir sa pensée, mais aussi dans le but de lever une ambiguïté ou un complément d’information sur une partie qui n’aurait pas été suffisamment claire.

L’idée n’est pas de laisser le jury émettre ce qu’il pense, mais de créer un véritable dialogue et donc de s’investir dans l’échange tout en développement son opinion sur les questions posées.

Enrichir ses réponses

L’objectif n’est pas de répondre de manière concise ou trop simplement, il faut avoir l'habileté d’enrichir ses réponses. En effet, l’entretien est la partie la plus importante de cette épreuve, il faut que le jury puisse évaluer la profondeur des connaissances des élèves.

Ainsi, beaucoup de questions risquent de porter sur les notions acquises au cours des enseignements. Il faut donc aussi faire attention à bien réviser ses leçons de Première, qui pourraient être abordées au cours de l’échange.

Avoir la capacité d’argumenter

Le jury va aussi évaluer la capacité d’argumenter. En effet, réciter les notions apprises est une chose, mais les expliquer en est une autre. L’idée est donc de pouvoir développer son propos et de structurer des réponses précises. Enfin, il faut être en mesure d’exploiter les remarques du jury afin d’exposer une idée personnelle et de pouvoir s’investir totalement dans le dialogue.

Un oral, mais surtout un entretien réussi passe, entre autres, par une préparation en amont. En fonction du sujet choisi pour la présentation, il est utile de réfléchir aux questions qui pourraient être posées au cours de l’entretien. Il suffit d’identifier les notions essentielles qui font le lien avec la problématique choisie. Pour conclure, il faut être confiant, sûr de soi et souriant, sans fuir le regard du jury.