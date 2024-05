Fête des pères 2024 : les plus belles sneakers du moment

Les amateurs de sneakers sont toujours ravis de se faire offrir une nouvelle paire. Pour la fête des pères 2024, il y a évidemment quelques beaux modèles à ne pas rater.

Asics US5-S GEL QUANTUM Kinetic

Nouvelle collab entre Asics et le studio du designer Kiko Kostadinov. Dans la collection Curatorial, une sneaker au nom imprononçable (US5-S Gel-Quantum Kinetic) sort du lot, avec un très beau mélange de matières et d'effets, de la semelle aux lacets. On apprécie en particulier le coloris Moss/Bamboo et son savant camaïeu de verts.

US5-S Gel Quantum Kinetic, Asics, 270 €

Under Armour Summit Trek

Originale et facilement reconnaissable, la Summit Trek d'Under Armour mise sur un silhouette très fluide, astucieusement remaniée grâce à des éléments graphiques forts. Même la semelle ajourée sort de l'ordinaire et la touche de rose est la cerise sur le gâteau.

Summit Trek, Under Armour, 100 €

Sneakers DECATHLON WLKR 76

Decathlon ne nous avait pas habitués à autant d'originalité, jusqu'ici. Son nouveau modèle de sneakers, dédié à la marche urbaine, frappe fort avec un design ultra-tendance et des spécifités techniques sans fausse note. Les WLRK 76, vendues 76 euros comme leur nom l'indique, sont déjà un succès et vous devriez les croiser de plus en plus souvent.

Sneakers WLKR 76, Decathlon, 76 €

Hoka Clifton L

Une nouvelle collab entre Hoka et la gamme sport de Free People, FP Movement. En 2024, les deux maisons s'associent pour proposer quatre réinterprétations de la gamme Hoka, avec notamment cette Clifton L en daim. Ultra-confortable, cette paire aux teintes maritimes est accompagnée de trois paires des lacets en édition limitée et d'une boîte inspirée par les vagues, créée en exclusivité.

Clifton L, Hoka X FP Movement, 198 €

K-Swiss K-Varsity

Une plongée dans les archives de la marque pour mieux les revisiter. La K-Varsity de K-Swiss est un modèle discret et simple, inspirée par l'univers du tennis des années 1970. Prenant le contre-pied des modèles oversized si fréquents actuellement, elle mise sur une silhouette élancée et des coloris très neutres. Volontairement rétro et totalement cool.

K-Varsity, K-Swiss, 90 €

Puma X LaFrancé

Le joueur de NBA LaMelo Ball aime se faire remarquer balle en main. Sur le plan du style, la star des Hornets ne recule devant aucune excentricité et son partenariat avec Puma est très productif, à ce niveau. Son dernier coup de folie, baptisé LaFrancé (son deuxième prénom est LaFrance), introduit une approche délibérément streetwear. Ces sneakers ornées de nombreux détails rappellent les chaussures de skate de la fin des années 1990 et ce premier coloris rouge vif sera suivi de nombreux autres dans les mois à venir.

Amour, Puma X LaFrancé, 120 €

New Balance 1906

Apprécié par la mégastar Taylor Swift, qui en a porté plusieurs déclinaisons, la 1906 de New Balance est une des it shoes de 2024. Efficaces et confortables, notamment grâce à un excellent soutien de la voute plantaire, elles se montreront efficaces sur les terrains de sport et stylées pour une sortie entre amis.

1906, New Balance, 180 €

Brooks Run Proud

Brooks aime mélanger le style et les artistes. La collection Run Proud d’Adam Dalton Blake célèbre cette année la diversité et l'amour avec une édition limitée très réussie. «Soyons colorés et fiers tout au long de l’année» est le message que veulent faire passer l'artiste et la marque. Et ça marche.

Run Proud, Brooks, 110 €