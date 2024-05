Fortes pluies : les averses peuvent-elles abimer votre voiture ?

La pluie clôture tristement ce mois de mai, dégradant fortement le moral des Français, mais pas que… Il se pourrait que ces intempéries trop abondantes puissent détériorer les voitures. Il existe heureusement des moyens pour prévenir ce risque.

Le mois de juin pointe péniblement le bout de son nez, accueilli par des pluies abondantes et quasiment incessantes. Cela agace sensiblement les piétons, mais aussi les automobilistes, puisqu’avec trop de pluie, ce sont leurs véhicules qui se dégradent.

On pourrait penser à tort que de l’eau ne puisse pas faire grand mal, et pourtant, l’humidité accumulée peut bel et bien endommager les voitures. Cela peut provoquer des problèmes dans les circuits électriques ou même dans les moteurs et parfois aussi des pannes, comme l’a expliqué le site spécialisé Auto Plus.

Les voitures électriques sont-elles épargnées ?

De tels soucis sur son véhicule, liés à la pluie, arrivent généralement davantage lorsqu'il n’est plus étanche à cause de problèmes de joints. Un cas souvent relevé si le modèle de la voiture est assez ancien et que les joints n’ont jamais été changés.

L’eau peut ainsi s’infiltrer plus facilement et provoquer toute sorte de mauvaises surprises, devenant également nocive pour la peinture de la carrosserie. Mais du côté des véhicules électriques, ces derniers ne sont pas plus protégés puisque leurs moteurs et les circuits électriques ne sont pas complètement étanches.

Quelles solutions ?

Pour prévenir tout problème, surtout si le véhicule reste garé en extérieur, il existe quelques solutions. Pour protéger la carrosserie, il peut être possible d’appliquer un vernis sur la peinture ou d'acheter une housse.

Par ailleurs, il vaut mieux nettoyer son véhicule après chaque grosse averse. En effet, l’eau de pluie contient de nombreuses saletés présentes dans l’air qui s’incrustent ensuite sur la carrosserie.