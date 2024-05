Vinted : voici les marques qui cartonnent le plus sur la plate-forme

Pour la première fois, Vinted vient de dresser le bilan des marques de luxe les plus vendues sur sa plate-forme. Deux griffes françaises, Louis Vuitton et Chanel, arrivent en tête sur le marché européen.

Le luxe à la française plébiscité. Pour la première fois, Vinted, plus grand site européen de revente en ligne de pièces de seconde main, dévoile le palmarès des marques de luxe les plus vendues sur sa plate-forme ces quatre dernières années. Et cocorico, sur le marché européen Louis Vuitton et Chanel arrivent en tête au côté de la griffe italienne Gucci.

Ce ne sont pas les seules enseignes de luxe - définies par la plate-forme comme des marques dont les articles de seconde main sont commercialisés plus de 500 euros - à avoir la cote. Hermès, Dior, Yves Saint Laurent et Prada figurent aussi parmi les marques haut de gamme à avoir les faveurs des acheteurs en Europe. Sans compter que Cartier voit également sa popularité grimper, constate le rapport.

Il existe toutefois des spécificités selon chaque pays, souligne l'étude. A l'échelle nationale, certaines marques sortent du lot et les acheteurs accordent davantage d'intérêt aux griffes «maison». Chanel, Hermès et Dior sont ainsi les marques les plus vendues dans l'Hexagone, Mulberry se classe dans le trio de tête au Royaume-Uni, quand Fendi et Gucci ont les faveurs des acheteurs italiens.

Le sac Vuitton Neverfull MM, star de 2024

Qui dit enseigne de luxe, dit évidemment pièces iconiques. Et plusieurs d'entre elles sont évidemment plus recherchées que d'autres. Cette année, tous marchés confondus, la palme de la pièce de luxe la plus convoitée revient à deux modèles : l'iconique sac Neverfull MM signé Louis Vuitton et l'emblématique doudoune Maya de la marque Moncler.

Les Français ont également jeté en 2024 leur dévolu sur les sneakers B22 de la griffe Dior qui figure parmi les pièces les plus recherchées sur le marché national, quand en Pologne les sacs Lady Dior et Céline Triomphe sont largement scrutés, rapporte Vinted.

Quid enfin des produits les plus chers vendus ces derniers mois ? Le célèbre sac Kelly d'Hermès comme le modèle à rabat de Chanel ou encore la Rolex Datejust se sont arrachés à prix d'or.