Voici les 10 meilleures villes au monde pour les gastronomes en 2024

Cette semaine, l'organisation mondiale Time Out, réputée pour ses classements culinaires, a dévoilé un nouveau classement, cette fois-ci sur les 10 meilleures villes au monde pour les gastronomes. Surprise, aucune ville française n’y figure.

Un résultat surprenant. Time Out a publié un nouveau classement sur les 10 meilleures villes pour manger en cette année 2024 et il est rempli de surprises. Parmi elles, l’absence de la France.

Pour réaliser son classement, l’organisation a interrogé des milliers d’habitants à travers le monde sur leurs restaurants du coin et sur leurs plats typiques. Time Out s’est également penché sur la qualité de ces plats et leur rapport qualité/prix.

Réputée à l’international pour la qualité et la variété de sa gastronomie, la France n’apparaît qu’une seule fois... à la 16e place du classement, avec la ville de Lyon. Voici les dix premières villes de ce classement.

Naples, Italie

Première ville de cette sélection, Naples remporte ce classement grâce à ses fameuses pizzas napolitaines. Si ces dernières font l’unanimité en terme de goûts, c’est surtout leurs prix assez avantageux qui permettent à celle ville italienne d’être aussi haut dans ce classement. En effet, dans certaines pizzerias de Naples, les habitants et touristes peuvent acheter des parts pliées à emporter à un euro pièce.

Johannesburg, Afrique du Sud

Selon Time Out, à Johannesburg, «des cafés éthiopiens de Little Addis aux restaurants nigérians et ouest-africains du sud de la ville, vous pouvez vous restaurer à travers tout le continent ici». L’organisation mondiale souligne néanmoins que «la majorité des habitants interrogés ont recommandé les spécialités sud-africaines traditionnelles de la ville, comme le sandwich sowetan kota, lapin chow et mala mogodu».

Lima, Pérou

Lima complète le podium, notamment grâce au célèbre ceviche et le lomo saltado (sauté de bœuf péruvien). Concernant le rapport qualité/prix, Lima gagne des points grâce à un plat typique : le arroz con pollo, soit un plat composé de riz et de poulet. Selon Time Out, il s’agit du plat le plus abordable trouvable dans la capitale péruvienne.

Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

La nourriture vietnamienne, essentiellement basée sur le poisson, est réputée internationalement pour ses saveurs épicées et parfumées. Le plat le plus mentionné dans l’enquête de Time Out est le phô, une soupe de nouilles généralement garnie de basilic, de coriandre et de piment.

Pékin, Chine

Pékin, capitale chinoise, a tous les ingrédients pour plaire au plus grand nombre. Pour les carnivores, les locaux ont largement conseillé le poulet gongbao, la fondue ou encore le canard laqué. Pour ceux qui préfèrent les légumes, ces derniers sont cuisinés à toutes les sauces : sautés, cuits à la vapeur et même épicés. Time Out souligne également la variété disponible au sein de la ville, allant des restaurants gastronomiques, aux stands de rue et aux marchés nocturnes.

Bangkok, Thaïlande

Capitale mondiale de l'alimentation de rue, Bangkok se classe à la sixième place de ce classement mais pour Time Out, elle se place également troisième au rang des villes les plus abordables lorsqu’on souhaite manger au restaurant. À noter que Bangkok compte 34 restaurants étoilés Michelin.

Kuala Lumpur, Malaisie

Selon Time Out, la cuisine malaisienne est notamment influencée par la cuisine chinoise et indienne. Elles refléteraient «des siècles de migration». Parmi les plats locaux de Kuala Lumpur, les habitants citent majoritairement le nasi lemak, composé de riz cuisiné au lait de coco, d'anchois, de concombres et d'œufs à la coque.

Mumbai, Inde

L’Asie est une nouvelle fois représentée dans ce classement avec Mumbai. Selon les personnes interrogées par Time Out, Mumbai est la ville avec la nourriture de plus haute qualité de toutes les villes étudiées dans le cadre de ce classement. Parmi les plats préférés des habitants, on retrouve le mandchourien enflammé, composé de légumes ou de viande grossièrement hachés, frits et recouverts d'une sauce, ou encore le poulet au beurre.

Dubaï, Émirats arabes unis

Dubaï se retrouve dans ce classement grâce à ses innovations. L'émirat, qui compte la plus grande communauté d'expatriés au monde, est parvenue a attiré certains des meilleurs chefs du monde à l’heure actuelle, et de nouveaux talents également. Selon les habitants, les incontournables sont le shawarma et le poulet grillé au charbon de bois.

Portland, États-Unis

Dernière ville de ce classement, Portland. Comme Naples, si la ville américaine est reconnue pour l’ensemble de sa scène culinaire, c’est surtout grâce à sa pizza, mexicaine dans ce cas précis, et son rapport qualité/prix que la ville parvient à se glisser dans ce top.