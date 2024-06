Astrologie : quels sont les signes qui font plus jeunes que leur âge ?

Parce qu’ils ont un mode de vie sain et un bon état d’esprit, ces trois signes astrologiques sont connus pour faire plus jeunes que leur âge.

On vous dit souvent que vous faites plus jeune que votre âge ? Alors vous êtes sûrement né sous le signe du Gémeaux, du Sagittaire ou du Bélier. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, «on donne généralement quelques années de moins à ces natifs».

En astrologie, le signe des Gémeaux «symbolise l’adolescence». Il a tendance à avoir un comportement juvénile et «des réactions immatures». Ce natif a un côté «Peter Pan», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Autrement dit, il ne veut pas grandir. Résultat, «les gens sont souvent surpris quand les Gémeaux disent leur âge».

De son côté, le Sagittaire est un être «dynamique, joyeux et optimiste». Malgré le temps qui passe, «il est toujours aussi fun et positif» et ne dit jamais non quand il s’agit d’aller faire la fête avec ses amis jusqu’au bout de la nuit. «Il paraît souvent plus jeune aussi bien mentalement que physiquement», souligne-t-elle.

Enfin, on peut donc citer le Bélier, qui, en astrologie, représente «la jeunesse», souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube. Spontané et sportif, ce signe aime également «bouger et s’entretenir physiquement». Grâce à son mode de vie et à son état d’esprit, le temps semble ne pas avoir d'emprise sur lui.