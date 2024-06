Fly Norse : après ses billets Paris-New York à 100 euros, la compagnie norvégienne envisage de nouvelles promotions

Depuis quelques jours, Fly Norse affole les réseaux sociaux en raison de ses billets Paris-New York à 100 euros. Interrogée par CNEWS, la compagnie aérienne norvégienne promet de nouvelles promotions «avec des tarifs attractifs».

À l’approche de la période estivale, près de 7 Français sur 10 ont l’intention de partir en vacances, selon le baromètre de l’assureur Europ Assitance. Néanmoins, en raison d’un budget parfois serré beaucoup d’entre eux préfèrent des destinations proches et peu coûteuses.

Mais cette période de vacances rime également avec bon plan. Il y a quelques semaines déjà, la compagnie aérienne norvégienne, Fly Norse, proposait ainsi des billets aller simple en classe économique vers New York, au départ de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à 99 euros.

Cette opération s’inscrivait dans le but de «séduire le public français» avec des prix attractifs. Sans aucun doute, Fly Norse, qui a été lancée en 2021 sur les cendres de Norwegian, est parvenue à remplir sa flotte, composée de 15 Boeing 787 Dreamliner, décrits comme étant «modernes, économes en carburant et plus respectueux de l’environnement».

Rien qu’en mars 2024, la compagnie aérienne a transporté «85.652 passagers sur 324 vols, dont 46 vols affrétés. La compagnie aérienne a dépassé toutes les attentes, démontrant ainsi sa force et son attrait sur le marché», s’est félicitée Fly Norse dans un entretien accordé à La Tribune.

Un aller simple Paris-New York à 218 euros en août

Contactée par nos soins, la compagnie aérienne a indiqué que les billets Paris-New York à moins de 99 euros faisaient partie d’une promotion qui a pris fin. Pour autant, Fly Norse poursuit son opération séduction en proposant les prix les moins chers du marché à destination de «la grosse pomme».

«Nos tarifs actuels commencent à partir de 218 euros en classe économique pour un aller simple de Paris-Charles de Gaulle à New York JFK», nous a dit Fly Norse.

Effectivement, un aller simple, et sans escale, le 27 août est proposé à 218 euros en classe économique sur le site internet de Fly Norse. En parallèle, le même billet est proposé à 231 euros sur French Bee (Air Caraibes), à 390 euros sur JetBlue et jusqu’à 450 euros sur Tap Air Portugal, et ce avec une escale.

Crédit : capture écran Google

Néanmoins, pendant toute la période estivale, soit du 1er juin au 31 août, certains billets «aller simple» pourraient atteindre 568 euros chez Fly Norse. Cependant, ce tarif n’est proposé qu’au «moment du pic de la demande», particulièrement en juillet.

Il est important aussi de notifier que les billets les moins chers comportent le transport d’un sac ou un sac à dos de taille 40x30x15 cm. Par ailleurs, les passagers munis d’un tarif attractif sont embarqués en dernier.

En revanche, pour faire partie de ce que la compagnie aérienne appelle «l'embarquement général», il faudra ajouter la somme de 83 euros au prix du billet. Ce tarif inclut également une boisson offerte à bord de l'avion et le transport d'un sac, d'un bagage à main de 10 kg ainsi que d'un bagage en soute de 23 kg.

Quoiqu’il en soit, la compagnie aérienne norvégienne tient à rassurer ses clients. «Nous organisons régulièrement des promotions avec des tarifs attractifs. Nous conseillons donc à nos clients de consulter notre site web ou de s'inscrire à notre liste de diffusion sur flynorse.com pour obtenir les dernières offres», a indiqué Fly Norse à CNEWS.

Autre que New York, Fly Norse dessert également Los Angeles, Las Vegas, Miami, Orlando, Bangkok, Le Cap, Oslo, Athènes, Londres, Berlin et Rome.