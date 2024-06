Voici le signe astrologique qui a le plus peur de vieillir

Ces trois signes astrologiques ont tout particulièrement peur de la vieillesse et veulent rester jeunes à tout prix.

Personne n’est vraiment à l'aise avec l'idée de prendre de l’âge, mais pour certains, la vieillesse engendre un véritable sentiment de peur, appelé gérascophobie. C’est notamment le cas pour les personnes nées sous le signe du Lion.

Charismatique, «ce natif est très attaché à son apparence», explique l’astro love coach Nathalie Marcot. Il est déprimé rien qu’à l’idée d’avoir des rides et des cheveux blancs. Dirigé par le Soleil, «ce signe a besoin de briller et d’être remarqué peu importe où il va». Or il est convaincu qu’en prenant de l’âge, plus personne ne fera attention à lui.

les poissons et la balance

Selon la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, on peut également citer le signe des Poissons. Perte d’autonomie, maladies mentales, douleurs physiques… Pour ce natif, «la vieillesse est synonyme de dégénérescence et de fin de vie». Ce signe d’Eau «appréhende beaucoup le fait d'être diminué».

Idem pour la Balance. «Elle a énormément besoin de plaire et d’être aimé». Ce qu’elle redoute le plus, c’est d’être oubliée et mise à l’écart et «elle est convaincue qu’elle va l’être en vieillissant», souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. Dirigée par Vénus, la planète de l'esthétisme et des belles choses, «la Balance est tout à fait capable de passer par la case chirurgie esthétique pour paraître plus jeune».