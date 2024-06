Un ancien employé d'Uber révèle l'application de GPS la plus rapide, selon lui

Les applications de GPS les plus connues ne sont pas forcément les meilleures, selon un ancien employé d'Uber. Ce dernier a révélé, le 28 mai dernier, le nom de l’application qu’il estime comme étant la plus efficace sur de nombreux points.

Avec son expérience d’ancien chauffeur Uber, il semblerait que l’on puisse le croire. Flo Crivello a dévoilé sur son compte X l’application qu’il recommande le plus pour tous les automobilistes. En effet, aujourd'hui, pratiquement plus aucun conducteur ne se lance sur la route sans consulter son application GPS. Un bon moyen pour éviter au mieux les bouchons et obtenir un trajet plus rapide.

Après près de cinq années de bons et loyaux services chez Uber, Flo Crivello a éclairé la lanterne de nombreux utilisateurs qui se questionnaient quant à l’application la plus fiable.

Uber étant la plus grande entreprise VTC au monde, ses millions de courses effectuées lui ont permis de nourrir sa base de données qui regorge donc désormais de nombreuses informations à ce sujet.

When I was at Uber, we ran the numbers on the maps app offering the shortest routes





We prob had the biggest dataset with this info: we had millions of trips where we knew both which app was used and how long they took





Now this may be shocking, but the ranking was:



1. Best:… https://t.co/MOnyXJhPkZ

— Flo Crivello (@Altimor) May 27, 2024