Été 2024 : voici les 4 signes astrologiques qui auront le moins de chance en amour

Cet été 2024 ne sera pas de bon augure pour tout le monde. Côté cœur, certains signes vont devoir gérer des conflits de couple, tandis que d’autres se retrouveront célibataires, ou le resteront. Voici les prédictions du célèbre astrologue et médium Claude Alexis.

bélier

Si vous êtes célibataire, préparez-vous à vivre un été en dents de scie du fait de votre personnalité lunatique. En couple, laissez tomber les sujets qui fâchent pour vous épanouir plus tranquillement, conseille le célèbre astrologue et médium Claude Alexis. Vous obtiendriez en douceur ce que vous demandez par la force. Privilégiez plusieurs coupures pour partir. N’hésitez pas à boucler vos valises le vendredi et offrez-vous deux jours d’escapade pour retrouver un peu de sérénité.

Ce que voit Claude Alexis : Changez d’air. Partez avec votre partenaire ou votre famille dans un endroit neutre où vous pourrez vous retrouver et partager de bons moments ensemble, sinon vous allez au fiasco.

CANCER

En couple, vous ne serez pas d’accord sur grand-chose... Autant sur votre train de vie que sur la destination des vacances. Tout sera source de conflits. Célibataire, un amour ressurgit du passé et vous bouleverse et vous serez saisi de vertige. Comme vos responsabilités vous accapareront, vous ne saurez pas bien faire face aux impondérables. Tantôt votre énergie pourra abattre des montagnes, tantôt la déprime vous gagnera.



Ce que voit Claude Alexis : Vous aurez un grand besoin de relaxation afin de vous aider à vous recentrer et laisser le mental bouillonnant de côté. Tous vos désirs seront tournés vers la famille pour les couples mais pas trop vers votre partenaire. Seule bonne nouvelle : vous passerez d’excellentes vacances avec vos proches amis.

Vierge

En couple, ce sera une remise en question à tous les niveaux. L’humeur ne sera pas aux concessions et tout aura du mal à rentrer dans l’ordre même si l’amour sera plus fort que les doutes. Attention aux non-dits et aux incompréhensions. Célibataire, vous serez tenté par l’ivresse d’une aventure insolite. Oui, mais gare aux conséquences. Vous risquez de vivre une passion mémorable qui vous transportera dans des sphères où la déraison primera sur la raison.



Ce que voit Claude Alexis : L’herbe peut vous sembler plus verte ailleurs, mais à vous de privilégier des relations saines. D’ailleurs, l’été sera l’occasion de penser à oxygéner votre organisme et à retrouver le plaisir de faire votre marché, surtout en vacances.

SCORPION

En couple, vous affirmez votre personnalité et ne vous laissez plus faire. Ce changement brutal pourrait ne pas être compris par votre partenaire. Et comme vous ne ferez pas dans la dentelle pour vous exprimer, vous risquez de tout perdre... Célibataire, un, ou une ex, va ressortir de l’ombre et vous déstabiliser. D’une manière générale, vous aurez beaucoup plus envie de travailler que de vous reposer et vous allez gérer les sentiments comme les contrats.



Ce que voit Claude Alexis : Choisissez de vous reposer là où l’air est revigorant. Réservez des moments en solitaire pour évacuer la tension nerveuse qui s’est accumulée depuis des mois, laissez tomber les dossiers pour décompresser au soleil et profitez sinon tout va partir à vau-l'eau.