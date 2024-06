Sneakers : voici la paire de baskets la plus contrefaite au monde, selon une étude

Alors que le marché de la chaussure de sport poursuit sa croissance fulgurante, les producteurs de contrefaçons suivent le rythme. Les adidas Yeezy Boost 350 sont ainsi devenues les baskets les plus imitées du marché.

Un fléau qui se chiffre en milliards. À la veille de la Journée mondiale anti-contrefaçon organisée le 8 juin, la plate-forme de revente en ligne StockX a publié un rapport appelé Big Facts. Ce dernier détaille les dernières métriques de vérification du site et les nouvelles tendances en matière de produits contrefaits.

Dans le secteur de la chaussure de sport, victime de leur succès, les adidas Yeezy Boost 350 sont ainsi devenues les baskets les plus copiées. Les adidas Campus suivent le pas, talonnées par les Jordan 4 Retro.

Le rapport Big Facts, large et détaillé, ne s’est pas cantonné aux chaussures de sport, il s’est également penché sur plusieurs types de produits tels que des accessoires ou des sacs.

En outre, l'année dernière, StockX a rejeté plus de 400.000 produits hors-normes d'une valeur totale de près de 85 millions de dollars.

500 milliards de dollars par an

Selon la Chambre de commerce des États-Unis, les produits contrefaits coûtent à l'économie mondiale plus de 500 milliards de dollars par an. En Europe, ils représentent plus de 83 milliards d'euros de perte de revenus par an dans des secteurs clés de l'économie, ainsi que 670.000 emplois perdus. Ce fléau coûte également aux gouvernements de l’UE jusqu’à 15 milliards d’euros de recettes publiques chaque année.

En France, l’Union des Fabricants, l’Unifab constitue l’un des moteurs de la journée mondiale anti-contrefaçon. Son objectif, sensibiliser le public aux conséquences de la contrefaçon, catastrophiques pour l’économie, l’environnement et la santé.