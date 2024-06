Vacances d’été 2024 : voici le pays d'Europe qui a les plages les plus propres, selon un célèbre label

À une époque où la pollution s’invite jusque sur les plages, les vacanciers sont souvent à la recherche de lieux propres où profiter paisiblement. Selon un label touristique et environnemental, les plages d'un certain pays, non loin de la France, sortent du lot.

Beaucoup ont à cœur de privilégier des plages respectueuses de l’environnement, qui ne sont pas submergées par la pollution, les déchets et les mégots. Alors que les beaux jours arrivent enfin et que la haute saison débute, il est temps de faire le point.

Le label Pavillon Bleu s’est penché sur la question et en est venu à une conclusion. Un pays d’Europe se démarque grandement grâce à la propreté de ses plages. Et autre bonne nouvelle, il ne nécessite pas de se rendre à l’autre bout du continent.

Ce célèbre label récompense chaque année les plages de France et de 45 autres pays à travers le monde. Cette référence du tourisme, de l’environnement et du développement durable à, cette année, récompensé l’Espagne, qui compte 638 plages recommandées par le label, et plus précisément la région de Malaga et ses 50 plages ayant reçu une distinction, ainsi que 20 plages de l’île de Majorque.

Les plages françaises sont-elles recommandées ?

Pavillon Bleu base notamment ses critères sur la qualité de l’eau, la sécurité, l’éducation, l’assainissement ou encore la biodiversité et la gestion des déchets. Des critères donc majoritairement tournés vers l’environnement.

L’Espagne est donc le pays idéal où poser ses valises. Un peu plus loin en Europe, la Grèce est deuxième du classement de Pavillon Bleu. Avec ses 596 plages labellisées, dont 94 dans la région de Halkidiki, dans le nord du pays. Enfin, le troisième pays recommandé par le label est la Turquie, avec 551 plages jugées «excellentes», dont 231 se trouvent au niveau de la station balnéaire Antalya.

Mais si le label offre une large palette de choix, certains préfèrent peut-être privilégier les plages françaises. Et contre toute attente, plusieurs pourraient intéresser les vacanciers. La Bretagne et la Normandie regorgent, entre autres, de plages mondialement réputées pour leur beauté. Dernièrement, c’est Omaha Beach en Normandie qui a été récompensée pour sa valeur historique. Évidemment, les plages de la Provence-Alpes-Côte-D’azur se démarquent aussi, avec 91 plages recommandées.