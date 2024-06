«Elle se recharge en 3 minutes» : quelle est cette voiture électrique chinoise à 13.000 euros qui va débarquer en Europe ?

Le marché européen de la voiture électrique devrait voir apparaître un nouveau concurrent de taille d'ici à 2025. La marque chinoise Nio a annoncé vouloir développer une nouvelle marque qui proposerait un véhicule d'une valeur de 13.000 euros, qui se recharge en trois minutes.

Le véhicule parfait ? Une voiture électrique qui se recharge en trois minutes et d'une valeur de 13.000 euros devrait arriver sur le sol européen à l'horizon 2025. C'est la promesse faite par la marque chinoise Nio, avec la création d'une sous-marque, Firefly, qui sera spécialisée dans les voitures électriques à bas coûts.

Le président de Nio, Li Bin, a annoncé que la première voiture électrique de Firefly devrait être vendue «au-dessus de 100.000 yuans», ce qui équivaut à 12.832 euros aux taux de conversions actuels. Il faudra cependant s'attendre à des prix plus élevés en Europe, notamment dus aux frais douaniers, explique le site FrAndroid.

Firefly aura l'avantage de pouvoir s'appuyer sur les nombreuses technologies développées au fil des années par la marque Nio. Ce modèle low-cost aura donc accès aux stations d'échange de batteries de la marque installées depuis le mois d'avril 2024 et qui permettent une recharge en trois minutes.

#NIO Power Charger 4.0 and #PowerSwap Station 4.0 are officially unveiled. Deployment starts in April 2024. In 2024, 1,000 Power Swap Stations and 20,000 chargers will be added to the network. The upgraded rollout of the power network in 2024 will further improve the experience. pic.twitter.com/v2xr2htxIT

— NIO (@NIOGlobal) December 23, 2023