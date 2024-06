Fête des pères 2024 : les plus belles bouteilles à offrir

Une belle bouteille est un cadeau souvent apprécié, tant les distilleries et les producteurs multiplient les efforts pour proposer des produits de qualité.

Rhum Santa Teresa 1796

Un pur produit sud-américain. Le rhum multi-récompensé Santa Teresa 1796 nous vient en effet tout droit du Venezuela, et il incarne tout l'esprit de la distillerie et de son savoir-faire multicentenaire. Élaboré selon la méthode du triple vieillissement et associé au procédé Solera (un assemblage dans une gigantesque cuve de bois portugais), ce rhum est riche en nuances, avec des arômes de chocolat noir, de vanille, ou encore de poivre et de tabac.

Rhum Santa Teresa 1796, 53,60 €

Whisky Kornog

Français, tourbé et récompensé à plusieurs reprises. Le whisky Kornog, qui signifie «Vent d’Ouest» en breton, est une belle réussite de la celtic whisky distillerie. Il propose des arômes puissants rappelant directement son terroir celte. Iodé et intense, il est embouteillé après un vieillissement en fûts de bourbon, sans faire l’objet d’une coloration artificielle ni d’une filtration à froid.

Whisky Kornog, 79 €

Cuvée 2023 «fantastique» Château Sainte Marguerite

Un rosé de grande qualité. La cuvée «Fantastique» du château Sainte Marguerite est un vin biologique et vegan élaboré avec précision grâce aux plus belles parcelles du domaine, à La-Londe-les-Maures, dans le Var. Trois cépages (Grenache, Cinsault et Rolle) sont utilisés pour cet assemblage, qui aboutit à un vin frais et plein de saveurs.

Fantastique rosé, Château Sainte Marguerite, 30 €

Gin Charlotte's ink

La distillerie de l’arbre Sec, spécialisée dans le gin, est installée en plein cœur de Paris. En 2024, elle présente Charlotte’s Ink, un nectar inspiré par le prénom des deux fondatrices. Attachées à l’aspect graphique, toutes deux ont souhaité rappeler les racines végétales de leur production, avec une bouteille sérigraphiée baignant dans un univers végétal.

Gin Charlotte's ink, 52 €

Vodka Cîroc Limonata

Une vodka aux arômes de citron mûris au soleil ? L'idée a été développée par Cîroc, une marque française qui a réussi à exporter son succès aux Etats-Unis. Ce mélange de vodka (élaborée à partir de raisins, ce qui est une rareté dans le domaine) et d'agrumes confère toute sa spécificité à cette limonata très rafraîchissante.

Limonata, Cîroc, 59 €

Whisky The Balvenie Doublewood 12 ans

Un nectar venu d'Ecosse qui donnera satisfaction aux amateurs comme aux experts. Le whisky The Balvenie DoubleWood de 12 ans d’âge est un Single Malt riche en arômes avec un vieillissement opéré pendant au moins douze ans dans des fûts de chêne traditionnels. Il passe ensuite neuf mois dans des fûts espagnols ayant contenu du sherry Oloroso, ce qui lui confère au final un goût équilibré.

Whisky DoubleWood 12 ans, The Balvenie, 69 €

Whisky Glenfiddich Solera reserve 15

Un Single malt patiemment assemblé. Avant d'être mis en bouteille, le Glenfiddich Solera Reserve 15 ans d'âge est issu d'un mariage de nectars vieillis dans d'anciens fûts de bourbon, de sherry, et de fûts de chêne neufs. Le mariage intervient ensuite dans une cuve de bois portugais de plus de 7500 litres, appelée «Solera Vat», installée dans la distillerie écossaise. A l'arrivée, il dévoile des arômes profonds d'épices, de miel et de fruits, qui s'apprécieront avec modération, bien entendu.

Whisky Solera Reserve 15 ans, Glenfiddich, 67,90 € environ

Amaro Amante 1530

A déguster seul ou en cocktail, cet amaro (amer) bien équilibré, baptisé Amante 1530, reprend l’esprit des grands spiritueux du genre en misant sur des arômes plus complexes. Il propose un mélange d'agrumes cultivés en Italie, de gingembre, de chèvrefeuille, d'herbes aromatiques, de quinquina, de rhubarbe... Sa jolie teinte orangée est une invitation à en profiter entre amis, en fin de journée, quand le soleil décline.

Spiritueux Amante 1530, 24,90 €

Rhum Saison

La maison Tessendier, connue pour son cognac depuis 1880, s'est lancée assez récemment dans la production de rhum. Elle propose une gamme Triple cask (triple maturation), disponible en trois variétés et trois terroirs distincts. Saison Jamaica est un 4 ans d'âge, Saison Barbados un 5 ans et Saison Trinidad un 7 ans. Ces rhums vieillissent sur leurs îles d'origine dans des fûts de chêne blanc américain, avec la chaleur et de l'hydrométrie spécifique des Caraïbes. Ils sont ensuite assemblés en Charente sous l'oeil attentif du maître de chai. Ils y reposent plusieurs mois dans des fûts ayant contenu du… cognac. La boucle est alors bouclée.

Rhum Triple cask Saison, Tessendier, de 52 à 69,90€

Kit Mio Spritz

Mionetto lance un kit destiné à concocter de délicieux spritz pour le printemps. Il se compose notamment de deux bouteilles de prosecco de 75 cl, dont une rosée, d'une bouteille de Mionetto Aperitivo et d'un sac à dos isotherme pour transporter le tout. A vous les soirées pleine de fraîcheur entre amis.

Kit Mio spritz de l'été, 64 €, disponible sur mondovino.com

Vin blanc bio Mouton Cadet

La maison Mouton Cadet propose un vin blanc bio pour le printemps 2024, dans sa collection Fresh. Baptisée Nathan, du prénom de l'arrière-petit-fils du baron Philippe de Rotschild, il met en valeur le Sauvignon Blanc, cépage emblématique du bordelais, et se distingue par sa fraîcheur et des notes d'agrumes très appréciables.

Vin blanc Mouton cadet bio X Nathan 2023, 12,90 €

Rhum Don Papa Baroko

Pour 2024, le rhum philippin Don Papa débarque avec une édition limitée de la variété Baroko, particulièrement appréciée pour sa richesse et sa douceur incomparables. Entièrement élaboré au sein de la distillerie Bago, vieilli dans des fûts de chêne américains, il offre un bel équilibre d'arômes de miel, vanille et fruits confits.

Coffret Harvest Rhum Baroko, Don Papa, 39,90 €

Champagne Moët & Chandon édition spéciale

Pour cette année olympique, rien de tel qu'un hommage tricolore, avec cette édition spéciale du champagne Moët & Chandon Impérial. Benoît Gouez, Chef de Cave Moët & Chandon, a élaboré cette prestigieuse cuvée, qui se distingue par son fruité, son palais savoureux et sa maturité élégante. A consommer avec modération, bien sûr.

Champagne édition limitée Moët Impérial, disponible chez Monoprix et sur Clos19, 44 €

Gin Malfy

L'Italie en gin. Inspiré par la côte amalfitaine, Malfy Originale est élaboré à partir d'ingrédients soigneusement sélectionnés. Le genévrier italien est ainsi accordé avec soin à cinq autres plantes, tout en respectant les codes. Baies de genièvre, coriandre, anis, agrumes… Les arômes sont au rendez-vous.

Gin Malfy Originale, 35 €

Whisky Glenmorangie 18 ans

Ce whisky Glenmorangie Infinita s'offre un nouveau design pour 2024, avec une boîte bleu vif du plus bel effet. Mais la recette de ce Single malt écossais haut de gamme n'a pas changé pour autant.

Le whisky a vieilli pendant 15 ans en fûts de bourbon puis 3 années de plus en fûts de Sherry Oloroso, ce qui lui offre un luxe d'arômes, où l'on devine des agrumes et le parfum de fleurs. Une très belle bouteille, à la fois complexe et équilibrée.

Whisky The Infinita 18 ans, Glenmorangie, 150 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération