Fête des pères 2024 : les plus belles montres à offrir en cadeau

Les montres sont toujours une valeur sûre. C'est un cadeau qui dure, idéal pour marquer les grandes étapes de la vie.

Tudor Black Bay 58

La nouvelle Tudor Black Bay 58 GMT est déjà un classique. Raffinée avec sa lunette bordeaux et noire, la montre est évidemment dotée, comme son nom l'indique, d'une fonction GMT (une aiguille supplémentaire pour lire l'heure d'un autre fuseau horaire) logée dans un boîtier de 39 mm et équipée d'un Calibre automatique manufacture de taille intermédiaire. Evidemment, la couronne comporte le logo de la rose Tudor en relief, un détail qui n'en est pas un pour les vrais amateurs de la marque suisse.

Black Bay 58, Tudor, 4.420 €

Baltic Hermétique Tourer

La marque française Baltic reste fidèle à ses principes de qualité et de style à un prix accessible, avec sa collection Hermétique Tourer. Cette toolwatch disponible en quatre coloris (Vert, beige, bleu et marron), aux dimensions passe-partout aves ses 37 mm de diamètre, saura se montrer indispensable sans ostentation, tout en étant résistante et étanche jusqu’à 150m. On aime aussi la couronne intégrée qui permet de porter la montre sur le poignet gauche ou droit.

Hermétique Tourer, Baltic, 660 €

Ulysse Nardin collection diver

Toujours à l'avant-garde, Ulysse Nardin continue sa quête d'excellence. La marque suisse aux célèbres chronographes de marine enrichit cette année sa collection capsule OPS avec la Diver Net OPS. Ce modèle marie des spécificités techniques de haut rang et des matériaux innovants. Étanche à 300 mètres, elle est animée par un mouvement manufacture automatique (réserve de marche de 60 heures). Quant au boîtier, il est réalisé en acier inoxydable recyclé combiné à des pièces en Nylo et en Carbonium. Le Nylo est un matériau fabriqué à partir de filets de pêche upcyclés, tandis que Carbonium est à la fois très résistant et très léger.

Diver Net OPS, Ulysse Nardin, 13.289 €

Swatch blue heel flip Paris 2024

Swatch se met à l'heure olympique avec ce chrono très pop baptisé Heelflip, qui sort de l'ordinaire, tout en cachant assez bien sa filiation olympique. On aime notamment le choix des couleurs, avec un dégradé de bleu qui se marie très bien aux touches de rose. Discrètement décorée du logo officiel, cette montre à quartz étanche à 3 bars comporte aussi un motif en hommage au skateboard.

Heelflip Collection Olympic Games Paris 2024, Swatch, 130 €

Hamilton Khaki aviation auto 36 mm

Spécialiste de la Toolwatch, Hamilton propose une déclinaison très estivale, en trois coloris (magenta, jaune et orange), de sa Khaki Navy Scuba auto. Sur le plan technique, la montre au boîtier de 40 mm de diamètre affiche toujours un solide CV avec une étanchéité jusqu’à 100 mètres, une lunette en alu, et un cadran parfaitement lisible sous l'eau. La Khaki Navy Scuba est en outre équipée du mouvement automatique de la marque baptisé H-10 avec un spiral en nivachron résistant aux champs magnétiques et aux variations de température.

Khaki Navy Scuba auto, Hamilton, 1.155 €

Certina DS action diver 43 mm

La Certina DS Action Diver 43 mm n'a pas besoin d'en faire trop. Cette montre épurée est portable en toutes circonstances, que ces soit lors d'une escapade en ville ou dans les flots déchaînés. Fiable, elle respecte la norme ISO 6425, ce qui l'autorise de fait à porter le titre officiel de montre de plongée. Grâce à son spiral en nivachron, elle est en outre insensible aux champs magnétiques et elle affiche un excellent rapport qualité-prix.

DS Action Diver 43 mm, Certina, 995 €

Omega Seamaster 300M édition spéciale «Paris 2024»

Omega est le chronométreur officiel des JO de Paris. Une grande responsabilité pour la manufacture suisse, qui célèbre l'événement avec la sortie d'une montre d'exception. La Seamaster Diver 300M Paris 2024 est un combiné d'élégance et de technicité, étanche à 300 mètres de profondeur, qui devrait ravir les amateurs.

Montre Seamaster 300M édition spéciale «Paris 2024», Omega, 9.100 €

Mido Multifort TV Big Date

La Multifort TV Big Date de Mido attire les regards. Son boîtier de forme TV (D'où son nom) multiplie les originalités, avec notamment la date indiquée à 12h et un cadran très lisible au motif brossé. Elle est également dotée d'un calibre efficace à remontage automatique exclusif, qui offre jusqu’à 80 heures de réserve de marche.

Multifort TV Big Date, Mido, 1.200 €

Zenith Defy Revival diver

Zenith ouvre ses riches archives pour en proposer une revisite. La Defy Revival A3648 est ainsi la première montre de plongée vintage de la marque à se voir offrir le traitement Revival. Relativement compacte, avec un boîtier angulaire en acier de 37 mm, elle abrite le mouvement automatique manufacture Elite 670 (50 heures de réserve de marche). Son style est également impeccable, avec un cadran noir mat délicieusement dynamisé par des aiguilles et des index orange remplis de Super luminova blanc pour une vision parfaite dans l'obscurité. Montre de plongée d'exception, elle est étanche jusqu'à 600 mètres.

Defy Revival diver, Zenith, 8.000 €

Tissot Chemin des Tourelles

Cette année, la collection Chemin des Tourelles de Tissot (un hommage à l'adresse du siège social de la marque, à Locle, en Suisse) s’enrichit de trois modèles squelettes. Le point commun ? Un boîtier de 39 mm, et surtout un large choix de cadrans ajourés et de bracelets.

Une très belle édition, élégante et dotée d'une confortable réserve de marche de 80 heures.

Gamme Chemin des Tourelles, Tissot, à partir de 1.025 €