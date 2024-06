Orages : voici les 33 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 33 départements en vigilance jaune pour orages ce vendredi. Le Nord-Ouest du territoire national et le Centre-Est sont particulièrement concernés par cette alerte.

Le ciel va gronder. Si les intempéries s’étaient calmées sur l’ensemble de la France en début de semaine, Météo-France a placé, ce vendredi 14 juin, 33 départements en vigilance jaune pour orages. 5 d’entre eux sont notamment placés en vigilance jaune pour pluie-inondation.

© Météo-France

Dans le Nord, les départements du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d’Armor, de l’Ille-et-Vilaine, de la Manche et du Calvados ont été placés en vigilance jaune pour orages, mais la vigilance jaune a également été établie pour vents violents au niveau de ces 6 secteurs. L’Eure, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, l’Aisne, l’Oise et l'ensemble des départements d'Ile-de-france sont aussi concernés par l'alerte jaune pour orages.

Dans le Centre-Est, les départements du Cantal, de la Lozère, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône et de l’Ain ont été placés en vigilance jaune pour orages. Mais aussi la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, la Haute-Savoie et le Territoire de Belfort, pour lesquels par une vigilance jaune pour pluie-inondation a également été appliquée par le service météorologique national.

Météo-France a indiqué que les coups de tonnerre se feraient entendre aux alentours de 16h dans les zones concernées par la vigilance jaune pour orage.

Sur l’ensemble du territoire national, les températures minimales vont varier de 10° C à 15° C du Nord au Sud. Les maximales atteindront 21° C à 26° C sur l’Aquitaine, l’Occitanie et pourtour méditerranéen, localement 27° C à 29° C. Plus au Nord, les valeurs sont comprises entre 17° C et 22° C.