Soldes d’été 2024 : quelles sont les tendances vestimentaires attendues pour cette période estivale ?

Alors que les soldes d’été approchent à grands pas, les amateurs de mode regardent d’ores et déjà les tendances qui vont dominer l'été. Et pour cette saison, ce sont plutôt les couleurs claires et pastel qui sont attendues.

Dans quelques jours, les magasins du prêt-à-porter vont donner le coup d’envoi de la période des soldes d’été 2024, qui a lieu du 26 juin au 23 juillet au soir dans la plupart des régions françaises.

Comme à chaque période de promotions, il est utile de regarder de près les tendances vestimentaires qui attendent les amateurs du shopping (achats en français : ndlr) avant de se rendre en magasin.

romantique et «animal print» chez la femme

Et pour l’été 2024, ce sont les styles «romantique» et «sophistiqué» qui devraient s'imposer, notamment chez l'enseigne espagnole «Zara». On parle de coupes ultra modernes avec des vestes smocking, des décolletés et des robes à fines bretelles ou à motif floral.

L’«animal print» fait également son grand retour «en total look» chez Zara. Il s’agit d’un motif ou imprimé ressemblant au pelage d’un animal, le plus souvent un léopard, un tigre ou un zèbre. «C’est l’imprimé mode de cet été, à porter avec du denim, ou un simple t-shirt», nous précise l'enseigne espagnole de prêt-à-porter.

«Luxe discret» chez l’homme

Contrairement à la femme, c’est la tendance «quiet luxury» qui doit rester d’actualité chez l’homme, avec beaucoup plus d’attention portée à la qualité et aux finitions. La «quiet luxury», ou «luxe discret» en français, est une tendance révolutionnaire qui secoue l’industrie de la mode depuis peu.

Elle est souvent caractérisée par une élégance discrète et une consommation raffinée.

Concrètement, on met l’accent sur le visuel, l’exclusivité et le style «chic» sans avoir pour autant des symboles ostentatoires de richesse. Ainsi, on peut simplement opter pour une veste de costume, un pantalon de costume, un t-shirt blanc et des lunettes de soleil pour compléter le «look»

Concernant les couleurs dominantes, ce sont plutôt ce que l’on appelle «les couleurs non-couleurs» qui vont prendre le pouvoir cet été. C’est le cas, par exemple, du «vert gris», de l’«ocre subtil» ou encore du «bleu ciel peu saturé». La texture rustique devrait aussi être au rendez-vous.