Euromillions : voici les numéros et étoiles qui sortent le plus souvent

Envie de décupler vos chances de gains à l'EuroMillions, dont le jackpot sera de 213 millions d'euros ce mardi 25 juin ? Nous avons réuni les numéros les plus régulièrement tirés.

Ce mardi 25 juin, la Française des Jeux met en jeu un «jackpot» de 213 millions d’euros. L'occasion de vous dévoiler les 13 numéros et 4 étoiles qui sortent le plus souvent.

Selon les statistiques de la FDJ, depuis mai 2011, il existe en effet des numéros régulièrement tirés à l'EuroMillions qui permettent d'optimiser ses chances de gains.

Parmi eux, on découvre en première position le numéro 23, sorti à 167 tirages à son actif. Arrive ensuite le 44 (161 fois) et le 27 avec 160 sorties.

Le 10 et le 20 sont ex aequo avec 157 sorties. Viennent ensuite le 42 (156 fois) et le 19 (155 fois), ainsi que le 17, le 21 et le 26 avec 154 sorties. Ils sont suivis du numéro 34 avec 150 sorties, du 5 et du 25 avec 147 sorties, ainsi que du 28 et 38 avec 145 sorties.

En ce qui concerne les étoiles, le numéro 2 arrive en tête avec 284 sorties. Il est suivi du 3, comptabilisant 262 sorties. Arrivent ensuite, le 8 avec 258 sorties puis le 10 avec 243 sorties et le 9 avec 243 sorties.