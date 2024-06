Voici les 8 pays où la pratique du yoga est la plus répandue dans le monde

Adoré par les amateurs de relaxation et de bien-être, le yoga est une pratique extrêmement populaire. Plusieurs pays de différentes régions du monde en ont fait l’une des activités physiques les plus pratiquées depuis ces dernières années, selon une étude.

À une époque où tout va vite et où l’on peut vite être submergé par diverses émotions, le yoga se montre comme une solution pour beaucoup de personnes en quête de relaxation. Originaire de l’Inde, cette pratique est considérée comme un sport à part entière, puisqu’elle consiste à améliorer la condition physique.

Le yoga s’inscrit dans l’une des six écoles orthodoxes de la philosophie indienne āstika, qui vise à aider les personnes qui le pratique dans l’exploration des aspects les plus profonds de leur vie. Cela passe par divers exercices et techniques, imposant certaines figures et exercices de respirations.

Selon Statista, huit pays comptent le plus d’adeptes de yoga, en se basant sur 4.000 à 20.000 répondants par pays. Et l’un des principaux constats qui en est fait est que les femmes en sont plus adeptes que les hommes.

Corée du Sud

La Corée du Sud est le pays comptant le plus d’amatrices de yoga. En effet, 41% de femmes coréennes pratiqueraient ce sport au moins occasionnellement contre 7% d’hommes seulement.

Inde

L’Inde est le 2e pays comptant le plus d’adeptes de yoga dans le monde avec un total de 37% de femmes et de 25% d’hommes. Un écart bien moindre comparé à la Corée du Sud qui s’explique par les origines de cette discipline. Étant son pays fondateur, le yoga s’inscrit comme un véritable élément de la culture indienne. Les hommes pratiquant ce sport spirituel y sont donc fortement respectés.

Espagne

Non loin derrière l’Inde se place l’Espagne, avec 33% de femmes pratiquant le yoga et 6% d’hommes. Cette pratique a commencé dans la première moitié du 20e siècle, mais était réservée à ses débuts aux intellectuels et aux hippies. Aujourd’hui, le pays est devenu l’une des destinations européennes de stage de yoga les plus favorisées par les touristes.

Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne compte, quant à elle, 30% de femmes adeptes de yoga et 10% d’hommes. Au même titre que l’Espagne, le pays propose de nombreuses formules yoga au travers des stages et des séjours linguistiques.

États-Unis

Au coude-à-coude avec la Grande-Bretagne se trouvent les États-Unis. De leur côté, 29% de femmes pratiquent le yoga dans le pays, ainsi que 12% d’hommes. Cette discipline s’est fortement démocratisée dans le pays en même temps que l’Europe et comptent aujourd’hui de nombreux studios qui proposent la découverte et l’expérimentation du yoga.

Allemagne

Avec 27% de femmes amatrice de yoga et 6% d’hommes, l’Allemagne figure parmi les pays européens les plus adeptes de cette pratique. Berlin et Munich comptent respectivement 300 et 200 salles de yoga. C’est principalement dans les grandes villes du pays que ce sport est pratiqué.

Chine

Le contraste est encore plus choquant en Chine, où 26% des femmes pratiquent le yoga, contre seulement 3% d’hommes. Au même titre que l’Allemagne, c'est dans les grandes villes principales qu’est développé le yoga, comme Pékin, Shangai ou Canton. Le pays compte une branche de pratique propre à lui, appelée le yoga taoïste chinois. Ses exercices ont pour fonction de développer et stimuler l’ensemble des organes vitaux du corps humain.

France

La France arrive dernière de ce classement, avec 21% de femmes adeptes et 5% d’hommes. En effet, le yoga en tant que sport ou activité physique de loisir ne semble pas être aussi populaire que dans ses pays voisins.

Pourtant, il s’est fortement développé en France depuis le début du 21e siècle. En 2021, plus de 10 millions de Français ont déclaré avoir déjà pratiqué du yoga.