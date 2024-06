Voici le signe astrologique le plus doué pour les pronostics

Alors que les pronostics vont bon train depuis le début de l’Euro, voici les deux signes astrologiques les plus doués pour prédire le résultat final d'un match.

Qui dit Euro de foot, dit aussi paris sportifs, que ce soit en pariant de l’argent ou simplement pour le plaisir avec ses amis et collègues de travail. Mais certaines personnes sont plus douées que d’autres pour prédire l’issue de chaque match. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, celles qui sont nées sont le signe de Capricorne ont tout particulièrement le nez creux.

Ce signe de Terre est connu pour être «curieux, minutieux et pointilleux». Avant de parier, il va «analyser attentivement les cotes, étudier la motivation des équipes, l’aptitude de chaque joueur et multiplier les recherches sur le sujet». Gouverné par Saturne, la planète de la précision, le Capricorne est «un très bon pronostiqueur», affirme la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

le sagittaire aussi

Tout comme le Sagittaire. Et pour cause, c’est un amoureux du ballon rond. Ligue 1, Serie A, Premier League... Il suit tous les championnats de près. «Le Sagittaire ne loupe aucun match. Il connaît les forces et les faiblesses de chaque équipe et donne souvent des scores exacts».

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ces analyses sont des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.